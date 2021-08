Bolsas para graduação na Faculdade das Indústrias Criativas em Hamburgo, Alemanha

São 31 oportunidades destinadas aos cursos de Animação, Ilustração e Design Gráfico. O melhor portfólio receberá uma bolsa integral (100%). Inscrições até 13/08.

A Berlin School of Business and Innovation (BSBI) está com as inscrições abertas para a Portfolio Scholarship Competition. Candidatos selecionados na competição receberão bolsas de estudo para os cursos de graduação em Animação, Ilustração e Desenho Gráfico que acontecem na Faculdade de Indústrias Criativas da BSBI em Hamburgo. Todos os programas são lecionados em inglês e conduzidos pelos professores da University of the Creative Arts (UCA), parceira do projeto.

O melhor portfólio apresentado receberá uma bolsa integral que cobre 100% da mensalidade. Dez bolsas serão destinadas aos seguintes melhores portfolios apresentados, cobrindo 50% das mensalidades e 20 aos demais, oferecendo 30% de desconto no custo do curso.

As inscrições vão até o dia 13 de agosto. No dia 20 desse mesmo mês os vencedores da competição serão anunciados. As aulas começam em outubro de 2021. Entre em contato com a equipe da BSBI aqui no Brasil para fazer sua candidatura!

Ancorada pelos valores centrais da BSBI – Iniciativa, Liderança e Sucesso – a Faculdade de Indústrias Criativas, localizada em Hamburgo, oferece um conjunto impactante de programas de artes criativas importantes para a economia atual e para o desenvolvimento de uma carreira promissora.

A BSBI desafia as inovações criativas. O ambiente da instituição não só incentiva os alunos a cultivar e a melhorar suas habilidades, como também os capacita para que construam uma carreira próspera na economia criativa quando se formarem.

> Como fazer a candidatura:

Preencha o formulário do programa pretendido Envie uma imagem digitalizada do seu passaporte (página com os detalhes e foto do aluno) Anexe seu portfólio artístico

A aprovação final no programa e emissão da Carta de Aceitação somente ocorrerão se o aluno enviar os documentos solicitados e eles forem aprovados pela instituição de ensino. Ganhar a bolsa não dá ao aluno o direito de ingresso direto no programa. O aluno deverá enviar todos os documentos exigidos para ser aceito no BSBI.

Para saber mais detalhes acesse o site da Portfolio Scholarship Competition. Lembre-se de entrar em contato com a equipe da BSBI aqui no Brasil para fazer sua candidatura, é só preencher o formulário online e escolher outubro de como mês e ano de início.

