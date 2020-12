Bolsas para graduação, mestrado ou MBA na Holanda

O programa Orange Tulip Scholarship está com as inscrições abertas. Dia 12/12 não perca a feira virtual gratuita Study in Holland 2020 para saber mais!

Estão abertas as inscrições para o Orange Tulip Scholarship – OTS 2021-22, programa voltado para estudantes brasileiros que desejam fazer graduação, mestrado ou MBA na Holanda. O prazo para inscrição varia entre as universidades participantes, mas encerra entre fevereiro e março de 2021.

Ao todo, são oferecidas mais de 60 bolsas, distribuídas entre as 27 instituições participantes (veja a relação completa aqui). A iniciativa oferece descontos parciais ou isenção do valor da anuidade (tuition fee). Emalguns casos, auxilio para manutenção pessoal e seguro saúde também estão inclusos nos benefícios. Existem oportunidades em todas as áreas do conhecimento, incluindo artes, ciências da saúde, exatas, tecnológicas e humanas e os benefícios podem chegar a 25 mil Euros.

As bolsas OTS Brazil são administradas pela Nuffic Neso Brazil, fundação subsidiada pelo Ministério da Educação dos Países Baixos que tem como objetivo promover a aproximação acadêmica entre o Brasil e a Holanda.

> Quem pode participar?

Cidadãos brasileiros, com excelente desempenho acadêmico, fluência em inglês e formação prévia adequada para cursar o programa escolhido. Os requisitos de admissão podem variar de acordo com a universidade e é necessário primeiro efetuar a candidatura ao curso desejado para depois inscrever-se para concorrer às bolsas. Interessados podem candidatar-se a até quatro diferentes programas de estudo.

Para ajudar a esclarecer dúvidas sobre OTS Brazil e outras oportunidades de estudo e bolsas na Holanda, o Nuffic Neso Brazil está organizando nesse próximo sábado, 12/12, a Virtual Study in Holland Fair 2020. Durante o evento, será possível obter dicas diretamente com representantes do Nuffic Neso Brazil e de diversas universidades holandesas.

A Study in Holland Fair é totalmente gratuita e aberta ao público geral. Para participar, inscreva-se aqui.

