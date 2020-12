Bolsas para formação de roteiristas estreantes

Programa Fulbright Brazil New Voices, 100% online, seguirá formato de “sala de roteiro” ao longo de quatro meses. Inscrições até 20/12.

A Fulbright no Brasil, em parceria com a embaixada dos EUA, lança o Progrma Fulbright de Roteiristas Estreantes, o ​Fulbright Brazil New Voices​. A oportunidade é destinada a jovens provenientes de segmentos de nossa sociedade ainda sub-representados na indústria do audiovisual, que tem buscado ativamente por “novas vozes”.

Nesta primeira edição até doze bolsistas serão selecionados. O curso de formação e capacitação de roteiristas, será coordenado por ex-bolsistas Fulbright, formados em programas mestrado em roteiro de cinema nos Estados Unidos (MFA).

Benefícios:

– Bolsa-auxílio mensal de R$ 2.700,00 durante a duração do curso.

– Laptop e licenças de Microsoft Office e Final Draft 11.

– Auxílio para acesso à internet no valor de até R$ 200,00 por mês durante a duração do curso.

– Ajuda de custo para participação em eventos profissionais.

– Material bibliográfico.

O Fulbright Brazil New Voices será realizado online e conduzido totalmente em português, seguindo o formato de “sala de roteiro”. Ao longo de quatro meses, os bolsistas participarão de dois encontros semanais de três horas, todos no período noturno.

Além das aulas em grupo, cada participante poderá agendar uma videochamada particular de até 30 minutos com os instrutores, para tirar dúvidas e discutir outras ideias. Haverá aulas especiais mensais com convidados e especialistas da indústria cinematográfica.

O ​Fulbright Brazil New Voices​ é a primeira iniciativa lançada em comemoração aos 75 anos do programa Fulbright no mundo. O Programa foi criado em 1946 por lei do senador J. William Fulbright, com o objetivo principal de ampliar o entendimento entre os EUA e outros países.

As candidaturas podem ser apresentadas até 20 de dezembro. Saiba mais AQUI. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ​cursoroteiristas@fulbright.org.br​.

No dia 3 de dezembro, às 10h, a Fulbright vai realizar uma live em seu ​canal do YouTube​ para tirar dúvidas sobre o programa, participe!

Sobre a Comissão Fulbright:

O programa da Comissão Fulbright no Brasil iniciou-se em 1957 e já beneficiou mais de 3.500 brasileiros. No mundo, já foram concedidas mais de 370 mil bolsas de estudo, pesquisa e docência a cidadãos norte-americanos e de outros 150 países. A Comissão Fulbright no Brasil oferece bolsas de estudos para o intercâmbio de estudantes de pós-graduação, professores e pesquisadores que queiram fazer a diferença em suas comunidades por meio da pesquisa e do conhecimento.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.