Bolsas para escola de verão no Instituto Weizmann de Ciências

Os Amigos do Instituto Weizmann do Brasil estão oferecendo quatro bolsas de estudo para brasileiros em Israel. Inscrições até 07/03.

Se você é um futuro cientista, tem domínio do inglês e já terminou o ensino médio ou está cursando o primeiro ano da faculdade, atenção: o grupo Amigos do Instituto Weizmann do Brasil está oferecendo quatro bolsas para o International Summer Science Institute, a escola de verão do Instituto Weizmann de Ciências, localizado em Rehovot, Israel.

O International Summer Science Institute acontecerá de 02 a 25 de julho de 2019. Neste período, o Instituto Weizmann abrirá seus mais modernos laboratórios nas áreas de Bioquímica, Biologia, Química, Matemática, Ciência da Computação e Física para os futuros cientistas.

Além de participarem diretamente de pesquisa científica de ponta, trabalhando em laboratórios e desenvolvendo projetos de investigação ao lado de profissionais, os estudantes selecionados vão conhecer Israel e “dividir a bancada” com cerca de 80 jovens de vários países.

A programação inclui três semanas dedicadas à pesquisa científica. Os bolsistas participarão de palestras, seminários e visitas a algumas das instalações de última geração no campus. Na última semana, vão conhecer o deserto da Judéia e do Neguev. Acompanhados de experientes guias, poderão vivenciar a vida selvagem do deserto, e a arqueologia e história deste ecossistema único e peculiar.

O concurso é aberto a estudantes de todo o Brasil que tenham terminado o ensino médio ou que já estejam cursando o primeiro ano da faculdade. O domínio do inglês é essencial.

>> O processo seletivo consiste de duas fases:

> Fase 1: Preenchimento e envio do formulário online até 07 de março de 2019

> Fase 2: Entrevista via Skype, em inglês, no dia 21 de março. Os candidatos que passarem para esta fase serão convocados por e-mail/telefone.

O resultado será divulgado no dia 25 de março.

A bolsa inclui a viagem, estadia e taxas das atividades financiadas pelo grupo dos Amigos do Instituto Weizmann do Brasil. Das quatro vagas disponíveis, três serão preenchidas pelos candidatos escolhidos por meio desta convocatória. A quarta vaga será destinada a um estudante participante da 17a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia – FEBRACE.

Sobre o Instituto Weizmann de Ciências:

Localizado em Rehovot, Israel, o Instituto Weizmann de Ciências é uma das mais respeitadas instituições de pesquisa multidisciplinar no mundo. O Instituto abriga cerca de três mil cientistas, estudantes, técnicos e equipe de apoio.

O Weizmann desenvolve uma ampla gama de pesquisas baseadas na curiosidade, para gerar conhecimentos em benefício da humanidade. O Instituto está sempre em busca de novos caminhos para combater doenças, desenvolver novas tecnologias e materiais e criar estratégias para proteger o meio ambiente.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.