Bolsas para Dramaturgia, História e Literatura no Trinity College Dublin, Irlanda

Destinadas a programas de pós-graduação, as Haddad e ABEI/Haddad Fellowships são integrais e exclusivas para brasileiros. Inscrições até abril e maio, confira!

Nada como começar 2022 com uma oportunidade excepcional para estudar no exterior! A Fundação Haddad acaba de abrir as inscrições para um novo ciclo de bolsas de estudo destinadas a alunos brasileiros no Trinity College Dublin, a universidade mais prestigiada da Irlanda.

Assim como no ano passado, serão duas modalidades de bolsa: a HADDAD Fellowship, que cobre cursos de pós-graduação em Playwriting, Stage Design, Theatre Directing, Theatre and Performance, Comparative Literature e Creative Writing; e a bolsa ABEI/Haddad Fellowship, que cobre os cursos de pós-graduação em Literary Translation, Irish Writing e Modern Irish History.

As inscrições para a modalidade HADDAD Fellowship já estão abertas e vão até 2 de maio. Já para a ABEI/Haddad Fellowship, as inscrições começam no início de fevereiro e vão até abril.

É importante lembrar que as duas bolsas são diferentes e que o processo de candidatura para o curso deve ser feito separadamente do processo de inscrição da bolsa. O que elas têm em comum é o fato de contemplarem a anuidade integral de cursos de um ano, além de um montante de 15 mil euros distribuídos em parcelas mensais aos seus ganhadores.

Em 2021, seis alunos brasileiros receberam as bolsas da Fundação Haddad, e a previsão é que outras cinco sejam oferecidas para o ciclo 2022–2023.

Ficou interessado? Os detalhes das duas bolsas de estudo podem ser encontrados no site Haddad Fellowship, onde é possível baixar os editais com as condições, pré-requisitos, e formulários de inscrição.

Caso tenha dúvidas relacionadas às bolsas, confira a seção de Perguntas Frequentes do site ou escreva para haddadfellowship@gmail.com.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

