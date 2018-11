Bolsas para Doutorado no Imperial College London

São 50 bolsas integrais destinadas a estudantes de graduação e mestrado que demonstrem alto potencial e desempenho acadêmico excepcional.

As inscrições para as President’s Ph.D. Scholarships 2019-20 do Imperial College London estão abertas.

Se você é um aluno de graduação altamente qualificado ou um aluno de mestrado que deseja fazer um doutorado em uma instituição de ensino reconhecida internacionalmente, não perca esta oportunidade!

Oportunidades com esta são altamente competitivas e apresentam exigências superiores. Candidatos devem ter certeza de que são capazes de demonstrar excelente desempenho acadêmico antes de se inscreverem. Bolsistas anteriormente selecionados geralmente alcançaram notas acima de 85% ao longo do curso e obtiveram classificações altas em suas turmas.

O que a bolsa oferece ao longo de três anos e meio:

– Cobertura completa das mensalidades escolares

– Auxílio financeiro de 21.200 libras anuais

– Um fundo de duas mil libras anuais para cobrir custos envolvidos na realização do projeto de doutorado, como viagens para conferências e recursos especializados.

– Um programa de atividades e eventos voltado especificamente aos bolsistas

O que é preciso para participar:

– Estar entre os estudantes de graduação mais bem-sucedidos de seu grupo (notas mais altas da turma).

– Candidatos com qualificação de Mestre devem ter alcançado uma distinção ou oferecer evidências de alto desempenho que levem a uma distinção. Também devem ter um diploma de graduação. Candidatos com múltiplas qualificações de mestrado devem ter alcançado uma distinção relevante para seu doutorado. Saiba mais AQUI.

– Antes de fazer sua inscrição, candidatos devem contatar um supervisor de um departamento acadêmico do Imperial College London que concorde em orientar seu projeto de pesquisa. Saiba mais AQUI.

Como fazer sua inscrição:

– A candidatura para o Imperial College London deve ser feita através do sistema de admissões online.

– Selecionar a opção President’s PhD Scholarships na seção de financiamento da guia de perguntas adicionais do formulário de inscrição online. Seu departamento fará o encaminhamento para a bolsa de estudos com base em seu mérito acadêmico e potencial.

– Descrever suas realizações acadêmicas e de pesquisa até o momento, explicando seu futuro projeto de pesquisa, através de uma carta de motivação (personal statement) – limite de duas páginas.

– Atender aos requisitos adicionais estabelecidos pelo departamento de sua escolha.

Candidatos que satisfaçam os critérios de seleção serão analisados pelo departamento para o qual se candidataram. Uma lista dos melhores candidatos será apresentada ao painel de seleção do Imperial College, que tomará a decisão final. As bolsas de estudo serão concedidas aos que demostrarem maior potencial. Todos os candidatos selecionados para as President PhD Scholarships serão convidados para uma entrevista.

As candidaturas apresentadas para estas bolsas de estudo serão consideradas ao longo do ano letivo. As datas-limite para decisões são 9 de novembro de 2018, 18 de janeiro de 2019 e 22 de março de 2019.

Perguntas específicas podem ser direcionadas para o e-mail phdscholarshipscheme@imperial.ac.uk . Saiba tudo sobre as bolsas President PhD Sholarships AQUI.

