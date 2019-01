Bolsas para cursos de curta duração na Universidade de Akron, EUA

São mais de 12 bolsas para cursos em Marketing, Management, Sales Management & Negotiation e Innovative Project Management. Inscrições até 10/03.

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de jovens latino americanos, o Latin America Institute of Business – LAIOB, em parceria com o Estudar Fora, está oferecendo bolsas de estudo integrais e parciais para cursos de curta duração em Marketing, Management, Sales Management & Negotiation e Innovative Project Management na University of Akron.

Fundada em 1870, a University of Akron é uma das universidades públicas mais influentes dos Estados Unidos. Com mais de 23 mil estudantes e cerca de 300 programas de ensino, possui expertise em diversas áreas. O College of Business de Akron, está ranqueado entre os 50 melhores oferecidos por universidades públicas nos Estados Unidos, segundo a Bloomberg Businessweek. Além disso, tem um dos melhores programas de MBA do país.

Graduados e graduandos, maiores de 18 anos, com inglês avançado, que se enquadrem no perfil do público alvo de cada curso, descrito no site do instituto LAIOB, podem se candidatar.

> O que será avaliado durante o processo seletivo:

– Nível de inglês do candidato

– Experiência profissional

– Background Acadêmico

– Experiências de vida

– Respostas às perguntas motivacionais

– Desempenho na entrevista

O programa tem duração de duas semanas e carga horária de 64 horas. São 32 horas de Business English & Business Communication + 32 horas Marketing/Management/Sales Management & Negotiation ou Innovative Project Management.

>> O que as bolsas contemplam:

– Translado do aeroporto de Cleveland Hopkins (CLE) para a The University of Akron – Akron, OHIO – EUA, em horário definido para o grupo (ida e volta)

– Aulas de segunda à quinta

– Visita a empresas da região na sexta-feira

– Finais de semana livres para passeios

– Café da manhã (durante todo o programa) e almoço nos refeitórios da universidade (durante os dias do curso)

– Acomodação dupla (hotel e/ou dormitório da faculdade – período de 12 noites)

– Jantar de formatura e entrega de certificados no final do curso

Passagens aérea, seguro saúde, despesas com visto e taxa de matrícula (120 dólares) são de responsabilidade do bolsista.

A oportunidade é valida para as turmas de julho de 2019. Para concorrer as bolsas os candidatos devem seguir os seguintes passos:

– Acessar o link do programa

– Preencher e enviar o Application Form

Finalistas aprovados na primeira fase, serão entrevistados por telefone/vídeo conferência entre os dias 11 e 29 de março.

Interessados devem se candidatar até 10 de março. O resultado será divulgado nas páginas oficiais do LAIOB (website, Facebook, e Instagram), no dia 01 de abril.

Sobre o LAIOB

Criado em 2014, o Latin America Institute of Business nasceu com o objetivo de capacitar, qualificar e desenvolver profissionais da América Latina com programas acadêmicos nas principais universidades do Estados Unidos. O LAIOB tem parceria com instituições como a The University of Akron, Ohio University, Draper University, San Ignacio University e University of Miami; onde oferece cursos em diversas áreas como marketing, gestão e liderança, gerenciamento de projetos finanças, negócios, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O LAIOB também realiza missões corporativas nos principais hubs de inovação do mundo, como o Vale do Silício, Israel e China, conectando as empresas locais ao ambiente mais tecnológico e inovador do mundo.

Fonte: LAIOB