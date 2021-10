Bolsas para cursos de curta duração na Universidade de Akron, Estados Unidos

Inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudo do LAIOB – Latin America Institute of Business vão até 17/10.

As inscrições para o processo seletivo de bolsas de estudo do LAIOB (Latin America Institute of Business) na The University of Akron, localizada em Ohio, EUA, ainda estão abertas! Estudantes selecionados têm acesso aos 12 dias do curso escolhido e às aulas de Business English, que complementam o programa executivo.

Criada em 1870, a Universidade de Akron é considerada pela Bloomberg como uma das melhores instituições públicas de ensino superior do país na área de negócios. Com mais de 20 mil alunos, fica em uma das regiões mais populosas de Ohio, estado conhecido pela força na indústria norte-americana e berço da Goodyear.

Bolsistas escolhidos pelo LAIOB poderão participar de imersões em empresas da região. Além disso, vão conviver com outros profissionais de destaque em suas áreas e ampliar sua rede global – alunos de mais de 90 países estudam na The University of Akron.

“As experiências adquiridas nos cursos de curta duração ajudam os alunos do LAIOB a se desenvolverem pessoalmente e a crescerem em suas carreiras.”, explica Luísa Vilela, CEO do LAIOB.

Participantes do processo seletivo poderão escolher um entre quatro programas exclusivos: Marketing Strategies & Innovation, Management, Innovative Project Management e Sales Management & Negotiation.

Para cada curso serão oferecidas uma bolsa integral, duas de 70% e um número limitado de bolsas de 50% e 30%. O processo seletivo avalia o nível de inglês, histórico acadêmico, experiências profissionais e de vida, entrevista e questionário com perguntas motivacionais. Embora não seja necessário apresentar o certificado de proficiência em inglês, é preciso ter um bom nível do idioma para acompanhamento das aulas.

As inscrições vão até amanhã, 17 de outubro, e podem ser feitas através deste link. Aproveite a oportunidade!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.