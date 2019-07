Bolsas para curso de língua e cultura alemã

Programa Winterkurs, do DAAD, concede bolsas para curso de seis semanas em uma universidade na Alemanha. Inscrições até 15/08.

As inscrições para o Hochschulwinterkurs, curso de inverno de língua e cultura alemã, estão abertas até 15 de agosto. O programa do DAAD, concede bolsas para estudantes brasileiros interessados em aprofundar seus conhecimentos no idioma alemão. O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, DAAD, é uma organização promotora de intercâmbios acadêmicos e científicos. Além de representar 231 universidades e instituições de ensino superior alemãs, é uma das maiores organizações mundiais de financiamento de mobilidade científica.

Bolsistas selecionados fazem um curso com duração de seis semanas, em uma universidade na Alemanha, com aulas de alemão e cultura do país. O programa será realizado nos meses de janeiro e fevereiro de 2020.

Para se candidatar é preciso estar matriculado em uma instituição de ensino superior no Brasil como estudante de graduação, mestrado stricto sensu ou doutorado, com coeficiente de rendimento (CR) acadêmico igual ou superior a 8,0 ou grau equivalente (no caso de cursos na área de Engenharia, CR igual ou superior a 7,5 ou grau equivalente).

Candidatos não podem ter se formado antes de março de 2020 e os alunos de graduação devem ter concluído pelo menos quatro semestres do curso universitário até o final de dezembro de 2019. Outro requisito é ter, pelo menos, nível B1 em alemão, comprovado por teste onSET.

O Winterkurs é promovido em cooperação com as seguintes universidades alemãs, nas cidades de:

Aachen: Fachhochschule Aachen

Berlin: Technische Hochschule Wildau in Kooperation mit IIK berlinID

Düsseldorf: Hochschule Düsseldorf in Kooperation mit IIK Düsseldorf

Freiburg: Universität Freiburg – Sprachlehrinstitut

Kassel: Felsberger Institut – Institut für Sprachen

Köln: Universität zu Köln

Leipzig: interDaF e. V. am Herder-Institut der Universität Leipzig

Marburg: Philipps Universität Marburg

Além de seguro-saúde, bolsistas selecionados receberão 1.875 euros e auxílio para passagens aéreas no valor de 1.575 euros.

Para conhecer mais detalhadamente os critérios de seleção, pré-requisitos e benefícios do Winterkurs, confira a página do programa no site do DAAD (informações em alemão e inglês) ou Documento este documento PDF em português. Mais detalhes sobre os cursos estão disponíveis AQUI. O resultado do processo seletivo será divulgado no final de novembro de 2019.

Em caso de dúvidas, consulte a Documento sessão de perguntas e respostas PDF do programa Hochschulwinterkurs.

