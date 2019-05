Bolsas para Academia Canto em Trancoso, na Bahia

Jovens cantores selecionados participam de semana acadêmica, com aulas coordenadas pelo maestro Rolf Beck, da Chorakademie Lübeck, Alemanha. Inscrições até 10/05.

As inscrições para a quinta edição da Academia Canto em Trancoso estão abertas e vão até 10 de maio. Com o objetivo de proporcionar formação, aprimoramento e oportunidades para jovens cantores brasileiros, a iniciativa é promovida pelo Mozarteum Brasileiro, em parceria com uma das mais reconhecidas organizações corais do mundo – a Chorakademie Lübeck, da Alemanha.

Sob direção do maestro Rolf Beck – especialista em canto coral e fundador da Chorakademie Lübeck, Canto em Trancoso reunirá bolsistas de vários estados brasileiros, que entre os dias 7 e 13 de julho, participarão de aulas gratuitas de interpretação e técnica vocal com importantes professores. Enquanto os ensaios e concertos serão conduzidos pelo Maestro Rolf Beck, as aulas serão ministradas pela mezzo-soprano eslovena indicada ao Grammy, Lucia Duchoňová, pelo professor holandês Marcel Boone da Hochschule für Musik de Basel, na Suíça, e pela soprano holandesa Renate Arends, do Conservatório Real de Haia. O concerto de encerramento, em 13 de julho, acontecerá no Teatro L’Occitane, apresentando as peças Magnificat de Bach e Gloria em Ré Maior de Vivaldi (tema das aulas deste ano).

As inscrições para o processo seletivo vão até 10 de maio e devem ser feitas pelo site do Mozarteum. A bolsa inclui transporte aéreo e terrestre, hospedagem e alimentação, além das aulas gratuitas.

Interessados devem enviar um vídeo de cinco a dez minutos, interpretando o repertório descrito no site. Uma comissão fará a avaliação e seleção de até 50 cantores entre os que mais se destacarem. “Ao final, selecionaremos os melhores participantes, que ganharão uma bolsa adicional para estudar na Alemanha em 2020. É uma oportunidade única para quem deseja alavancar a carreira e aprender com talentos internacionais”, explica Rolf Beck.

Em 2018, Alexandre de Souza foi um dos ganhadores da bolsa para a Chorakademie Lübeck e, em julho de 2019, viajará para a Eslováquia, onde terá aulas no Castelo Smolenice. O jovem tenor reforça a importância de oportunidades como essa: “Os ensaios e aulas com profissionais internacionais, de nível tão elevado, me proporcionaram momentos de muito aprendizado. Estou cheio de expectativas para seguir meus estudos no exterior, com outros jovens e profissionais de grande talento em um lugar tão inspirador”.

Em 2018, entre os 166 inscritos, 40 bolsistas de 14 estados foram selecionados. Desse total, quatro irão participar de masterclasses na Europa durante um mês – entre eles, Alexandre de Souza.

A expectativa é que a edição de 2019 seja ainda mais grandiosa, explica Sabine Lovatelli, presidente do Mozarteum Brasileiro. “Ano passado foram quase 200 inscritos, e nossa intenção é que cada vez mais jovens possam ter essa experiência marcante em suas carreiras. Esse é um dos principais compromissos do Mozarteum no fomento da música clássica no País”.

A divulgação dos selecionados para a bolsa será no dia 03 de junho, também pelo site do Mozarteum.

Sobre o Mozarteum Brasileiro

Fundado por Sabine Lovatelli e Claude Sanguszko, é uma das mais conceituadas associações culturais do país e tem como objetivo valorizar e difundir a cultura musical. Por meio da organização e promoção de espetáculos de música erudita e da manutenção de uma série de atividades educativas em São Paulo e Trancoso, sul da Bahia, fomenta a inclusão social e estende o acesso ao melhor da música para o maior número de pessoas. Desde 1981, início de suas atividades, vem atuando para cumprir dois grandes objetivos: trazer a excelência musical internacional para o público brasileiro e, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento pessoal e social por meio de várias iniciativas de cunho cultural e educativo. Traz ao Brasil algumas das maiores orquestras do mundo e abre espaço em sua programação para a apresentação de orquestras jovens e novos talentos. Em sua trajetória, realizou mais de 1.500 concertos, que foram vistos por mais de dois milhões de espectadores, em salas de concertos e locais públicos. Mais de oito mil alunos passaram pelas masterclasses e 340 jovens talentos foram encaminhados às melhores instituições musicais nacionais e europeias, por meio de bolsas de estudos concedidas pela instituição.

Sobre a Chorakademie Lübeck

A Chorakademie Lübeck varia em tamanho, dependendo da obra a ser executada e do país onde se apresenta, mas não varia na busca constante por novos cantores ao redor do mundo. Autônoma, identifica oportunidades para criar um perfil novo e independente, firmando-se como um pool de talentos que visa atingir a excelência. O coral está em seu melhor nível técnico desde 2002, quando começou como parte do Schleswig-Holstein Music Festival. Seus solistas simbolizam uma ideia internacional livre e unificada que vai além de fronteiras e diferenças raciais, motivada pelo senso de filosofia e processo criativo comum.

Sobre Rolf Beck

A magnífica premiere mundial de St. Luke Passion, de Penderecki, na Münster Cathedral da Alemanha em 1966, foi decisiva para o então jovem estudante de Direito, Rolf Beck, perseguir seu entusiasmo pela música clássica. Após se formar como advogado, ele começou a estudar com Helmuth Rilling e, em 1972, fundou o Marburg Vocal Ensemble, que logo ganhou vários prêmios nacionais e internacionais e se tornou um dos principais corais alemães. Beck também fundou o coral da Bamberg Symphony Orchestra, que teve performance de sucesso similar. Em 2002, como diretor artístico do Schleswig-Holstein Music Festival, criou uma academia coral, que participou de várias turnês na Alemanha e no exterior. Em 2014, o grupo se tornou a Chorakademie Lübeck.

