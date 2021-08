Bolsas integrais para mestrado na China, EUA e Reino Unido

As inscrições para os programas Schwarzman Scholars (China), Knight-Hennessy Scholars (Stanford – EUA) e Chevening (Reino Unido) continuam abertas!

Se você está pensando em fazer um mestrado de altíssima qualidade no exterior, três importantes bolsas continuam com as inscrições abertas. Para quem já tem parte, ou boa parte da documentação pronta, apesar de um pouco corrido, ainda dá tempo de fazer a candidatura.

Então concentre-se no trabalho a fazer, organize tudo que é solicitado e tente seu lugar ao sol, o esforço vale a pena!

> Bolsa Schwarzman Scholars – China

Criada para responder ao cenário geopolítico do século XXI, a bolsa Schwarzman Scholars tem por objetivo preparar a próxima geração de líderes globais. Desde 2016, quando a turma inaugural foi selecionada, oferece aos melhores e mais brilhantes estudantes do mundo a oportunidade de desenvolver suas redes profissionais e habilidades de liderança.

Os Schwarzman Scholars realizam um mestrado de um ano em Assuntos Globais, com concentração em uma das seguintes áreas: políticas públicas, economia e negócios e estudos internacionais, na Universidade de Tsinghua, em Pequim.

Interessados ​​participam de um processo de seleção rigoroso e completo, projetado para identificar os jovens líderes mais promissores de todo o mundo. Espera-se que os candidatos demonstrem excelência acadêmica, resultados excepcionais em seu campo de atuação e qualidades de liderança excepcionais. O programa reúne um grupo diversificado de jovens líderes de todas as regiões e setores do mundo, que abraçam a diferença enquanto trabalham em uma missão conjunta.

As inscrições vão até 21 de setembro. Saiba mais AQUI.

> Programa Knight-Hennessy Scholars – Stanford, EUA

O Knight-Hennessy Scholars Program cultiva uma comunidade diversificada e multidisciplinar de lideranças emergentes e seus bolsistas tornam-se parte de uma rede solidária de fellows. Por meio do King Global Leadership Program, ampliam seus conhecimentos, participam de experiências comunitárias, workshops, reuniões com líderes mundiais e de viagens de estudo nacionais e internacionais.

Destinadas aos cursos de pós-graduação em qualquer área do conhecimento na prestigiada Universidade de Stanford, essas bolsas de estudo têm o objetivo de formar uma nova geração de lideranças que, por meio de suas ações, gere impactos positivos no planeta.

O programa busca pensadores perspicazes e curiosos, mentes rebeldes e espíritos independentes, que trazem boas ideias e novas perspectivas para os desafios globais. Pessoas que querem mudar as coisas, líderes determinados e focados que possam impulsionar progresso para a humanidade.

As inscrições vão até 06 de outubro. Saiba mais AQUI.

> Programa de bolsas Chevening – Reino Unido

Criado em 1983, o Chevening, programa de bolsas do governo britânico, já levou mais de 50 mil pessoas de todo o mundo ao Reino Unido. Sua missão é apoiar futuros líderes, possibilitando a realização de um mestrado em qualquer universidade britânica.

Profissionais de todas as áreas de atuação são elegíveis para a bolsa, mas é preciso ter completado um curso de graduação e ter pelo menos dois anos de experiência de trabalho, que pode ser voluntário ou estágio, remunerado ou não. O programa Chevening procura candidatos com perfil de liderança e interesse em retornar ao seu país de origem, onde devem permanecer por pelo menos dois anos após o fim da bolsa, para promover impacto positivo e criar soluções inovadoras. Além do amplo apoio financeiro que cobre todos os custos com a universidade, estadia e viagem, candidatos selecionados também têm acesso a uma vasta gama de experiências acadêmicas, profissionais e culturais.

As inscrições vão até 02 de novembro. Saiba mais AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.