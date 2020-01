Bolsas integrais para mestrado e doutorado em Abu Dhabi

São diversas oportunidades nas áreas de ciência, engenharia e tecnologia na Khalifa University, uma instituição global visionária.

Fundada em 2007, a Khalifa University – KU, é resultado da fusão entre o Masdar Institute e o Petroleum Institute. A jovem instituição de ensino, mantém fortes laços com o MIT e outras universidades dos EUA, bem como colaborações com organizações como a NASA.

Com o objetivo de contribuir com a formação da nova geração de líderes e pensadores críticos, a KU está oferecendo uma generosa bolsa de estudos para programas de mestrado e doutorado em Ciências, Engenharia, Tecnologia e Matemática (STEM).

A bolsa inclui isenção completa das taxas de matrícula, das taxas acadêmicas e uma ajuda de custo mensal – US $ 2.200 para mestrado e US $ 2.700 para doutorado. Além disso, contempla passagens aéreas anuais de ida e volta, seguro de saúde e apoio financeiro para participação em conferências internacionais e oportunidades de pesquisa.

Se você está em busca de uma excelente oportunidade de estudos no exterior, junte-se a uma vibrante e diversa comunidade de estudantes nesta jovem universidade!

Localizada no coração de Abu Dhabi, o campus da KU é inspirado nas instituições de ensino superior dos EUA, assim como seu currículo – todas as aulas são em inglês. Como a cidade de Abu Dhabi, a KU é uma universidade diversa, com alunos e professores vindos de várias partes do mundo.

Em 2017, Abu Dhabi foi classificada como a segunda cidade mais popular em trabalho, descanso e lazer pelo índice Ipsos Top Cities. Capital dos Emirados Árabes Unidos, é cosmopolita e tem um centro urbano florescente. Oferece uma variedade de atividades esportivas e de entretenimento, parques públicos resplandecentes, um cenário artístico emergente e modernos setores de saúde e educação.

A KU integra pesquisa e prática com o objetivo de produzir lideranças em Ciência e Engenharia aplicada, abrindo caminhos para ajudar a moldar a economia do século XXI por meio da inovação.

As candidaturas, com início dos estudos em agosto de 2020, devem ser feitas até 15 de fevereiro (primeira seleção) e 3 de maio (segunda seleção).

>> Requisitos para admissão:

– Diploma de bacharelado (para o mestrado) em disciplina relevante com uma média acumulada de pontos cumulativos (CGPA) de 3,0 em 4,0 ou equivalente.

– Diploma de mestrado (para o doutorado) em disciplina relevante com uma média acumulada de pontos cumulativos (CGPA) de 3,25 em 4,0 ou equivalente.

– Proficiência em inglês: iBT TOEFL mínimo de 91; IELTS de 6,5 ou superior, ou 1550 pontos em inglês do EmSAT.

– Pontuação quantitativa mínima de 150 no GRE (mestrado e doutorado) – exceção para os mestrados em Engenharia em Saúde, Segurança e Meio Ambiente e Segurança Internacional e Civil. Candidatos a todos os programas devem fazer as três seções do GRE.

– Duas cartas de recomendação.

– Carta de motivação declarando seus objetivos com o programa (500 a 1.000 palavras).

– Projeto de pesquisa – doutorado (500 a 1.000 palavras).

– Entrevista de admissão.

> Sobre a Universidade Khalifa:

– 3.295 estudantes em período integral – 16% de pós-graduação

– 28% de estudantes internacionais de mais de 53 países

– 51:49 – proporção de estudantes mulheres e homens

– 89% dos professores são estrangeiros, representando mais de 49 nacionalidades

– 8.1 – número de alunos por professor

– Arquitetura premiada e infraestrutura exclusivas no campus

– Instalações acadêmicas de ponta: 16 centros de pesquisa e 228 laboratórios

Para mais informações sobre os requerimentos, acesse o site dos Graduate STEM Programs da KU. Faça sua inscrição AQUI.

