Bolsas Fulbright para programa de aperfeiçoamento de professores de inglês nos EUA

Curso tem duração de um semestre e é destinado a professores de inglês do ensino médio de seis estados da rede pública brasileira.

A Comissão Fulbright Brasil, em conjunto com seis Secretarias Estaduais de Educação, está selecionando professores de inglês do ensino médio da rede pública para o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa (Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers – DAI).

O Programa DAI 2021 – 2022, com duração de um semestre acadêmico em uma universidade americana, inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança, e também no uso de tecnologias em educação. Durante um estágio supervisionado em uma escola de ensino médio nos EUA, participantes poderão praticar seus novos conhecimentos e interagir com colegas de profissão e alunos estaduonidenses.

O DAI acontecerá entre os meses de agosto a dezembro de 2022. As inscrições podem ser feitas pelos e-mails das Secretarias Estaduais de Educação dos seguintes estados:

– Amazonas

– Amapá

– Goiás

– Maranhão

– Mato Grosso do Sul

– Sergipe

Após a seleção estadual, a Seduc fica responsável de encaminhar os candidatos selecionados para a etapa nacional do processo, até o dia 26 de abril de 2021.

> Requisitos para candidatura:

– Ser professor de inglês do Ensino Médio na rede pública, Estadual ou Municipal

– Despender atualmente de 50% do tempo de sua carga de trabalho em sala de aula lecionando Língua Inglesa no Ensino Médio

– Possuir, no mínimo, Bacharelado ou Licenciatura em Inglês com conclusão após 31 de dezembro de 2008

– Ter, no mínimo, cinco anos de experiência comprovada em sala de aula

– Demonstrar compromisso de continuar lecionando na rede pública após a participação no programa DAI

– Demonstrar compromisso com o ensino de inglês

– Ter pouca ou nenhuma experiência acadêmica e/ou profissional no exterior

– Ter fluência oral e escrita em inglês e apresentar comprovante de proficiência em língua inglesa

– Ser cidadão brasileiro e não ter nacionalidade americana

> Por que meu Estado não está na lista?

Sem a parceria das Secretarias Estaduais de Educação, na primeira etapa de seleção, o programa não é viável. Caso seu Estado não esteja na lista dos participantes, entre em contato com a Secretaria de Educação da sua região e manifeste seu interesse. As Secretarias de Educação interessadas deverão enviar, até 15 de março mensagem para o CONSED, com cópia para fulbrightdai@fulbright.org.br confirmando a adesão ao programa e indicando o coordenador do programa Fulbright DAI na Secretaria, com nome, cargo, e-mail e telefone de contato.

Saiba mais AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Comissão Fulbright Brasil