Bolsas Fulbright para aperfeiçoamento profissional em 2021

As inscrições para o Hubert H. Humphrey Fellowship Program, destinado a profissionais do setor público e terceiro setor estão abertas.

A Comissão Fulbright Brasil está com as inscrições abertas para o Hubert H. Humphrey Fellowship Program, que oferece bolsas de estudo integrais nos Estados Unidos para profissionais em meio de carreira, provenientes do setor público e do terceiro setor (ONGs).

Durante os 10 meses em uma das 13 universidades parceiras do programa nos Estados Unidos, participantes ampliam seus repertórios e adquirem novas experiências profissionais relacionadas às suas áreas de trabalho, colaborando com colegas de várias partes do mundo. Além disso, participam de viagens de campo, visitas, workshops e seminários especiais. As candidaturas serão avaliadas por um comitê de seleção no Brasil, que indicará os candidatos brasileiros, para a seleção final nos Estados Unidos.

O programa organizado para os Humphrey Fellows vai de agosto – setembro de 2021 a maio – junho de 2022. A bolsa oferece um auxílio mensal para manutenção pessoal do candidato, cobre as anuidade e taxas escolares e contempla um subsídio para compra de computador e livros. Além disso, inclui passagens aéreas, plano de saúde e um curso intensivo de inglês.

>> Requisitos para candidatura:

– Possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana

– Diploma universitário em curso com duração igual ou superior a quatro anos

– Mínimo de cinco anos de experiência profissional em tempo integral, até agosto de 2021 após conclusão da graduação

– Proficiência em inglês comprovada por testes realizados após outubro de 2018: TOEFL (versão online já disponível) ou IELTS

– Não ter estudado um ano ou mais em uma universidade norte-americana nos últimos sete anos (até agosto de 2021);

– Não ter experiência de mais de seis meses nos EUA nos últimos cinco anos (até agosto de 2021).

Confira as áreas elegíveis para candidatos brasileiros

1. Desenvolvimento Sustentável:

– Desenvolvimento Agrícola e Rural

– Manejo de Recursos Naturais e Meio Ambiente

– Mudanças Climáticas e Políticas Ambientais

– Planejamento Urbano e Regional

2. Fortalecimento de Instituições Democráticas:

– Análise de Políticas Públicas e Administração Pública

– Comunicação e Jornalismo

– Direito e Direitos Humanos

– Liberdade Religiosa Internacional – área nova

– Políticas Públicas e Gestão em Tecnologias

– Tráfico de Pessoas (políticas públicas e prevenção).

3. Saúde Pública:

– Drogas (educação, prevenção e tratamento)

– Doenças infecto-contagiosas – área nova

– HIV/AIDS (política e prevenção)

– Políticas e Administração de Saúde Pública

Instruções detalhadas e o edital do programa estão disponíveis no site da Comissão Fulbright Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online até o dia 26 de junho de 2020. Não perca esta oportunidade de juntar-se à rede de Fellows Fulbright!

