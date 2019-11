Bolsas de Excelência Eiffel para mestrado e doutorado na França

Programa oferece bolsas em quatro áreas do conhecimento em instituições de ensino francesas. Inscrições até 09/01/2020.

Criadas pelo Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, as Bolsas de Excelência Eiffel têm por objetivo atrair os melhores estudantes internacionais para programas de mestrado e doutorado na França. O programa oferece oportunidades em áreas prioritárias de estudo a futuras lideranças dos setores público e privado internacional.

> As bolsas Eiffel contemplam quatro áreas de estudo:

– Direito

– Economia e Gestão

– Ciências da Engenharia para mestrado e Ciências em sentido amplo para doutorado (Ciências da Engenharia, Ciências Exatas: Matemática, Física, Química e Ciências da Vida, Nano e Biotecnologia, Ciências da Terra, do Universo e do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologias da Informação e Comunicação)

– Ciências Políticas

Para se candidatar ao mestrado é preciso ter no máximo 30 anos na data de avaliação do dossiê. Para o doutorado, o limite de idade é 35 anos. O programa é destinado apenas a estudantes estrangeiros. Candidatos com duas nacionalidades, uma das quais francesa, não são elegíveis.

>> Veja o que é preciso para fazer sua candidatura:

Primeira etapa:

– Escolher a instituição francesa de acordo com seu projeto de estudo.

– Entrar em contato com o departamento de Relações Internacionais da instituição de ensino onde quer estudar através do site, e-mail ou telefone, para saber o prazo para a apresentação da candidatura.

– Contatar a Embaixada da França ou o escritório da Campus France do seu país.

Segunda etapa

– Ter sua candidatura à bolsa Eiffel apoiada pela instituição de ensino onde quer estudar. Eles enviarão o formulário de inscrição e o ajudarão a preenchê-lo. Na sequência, a universidade enviará a candidatura em seu nome ao Campus France.

Somente instituições de ensino superior francesas podem pré-selecionar os candidatos e enviar uma inscrição em seu nome ao Campus France. Inscrições enviadas diretamente por estudantes ou por instituições de ensino estrangeiras serão rejeitadas.

As taxas universitárias não são cobertas pelo Programa Eiffel. O Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères espera que as instituições de ensino garantam que os alunos recebam apoio financeiro. Estudantes admitidos em instituições públicas de ensino são, como bolsistas do governo francês, isentos de taxas de matrícula.

A bolsa mensal é de 1.181 euros para o mestrado e de 1.400 euros para o Doutorado. Acesse o edital do programa, AQUI (em francês) . As inscrições vão até 09 de janeiro de 2020.

Bonne Chance!

