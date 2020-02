Bolsas de estudo para jovens jornalistas

ONU oferece a jornalistas de 25 a 35 anos de idade, bolsas de três meses em Nova Iorque para cobrir sua 75ª Assembleia Geral. Inscrições até 06/03.

Jornalistas brasileiros de 25 a 35 anos de idade podem se candidatar a bolsas de três meses em Nova Iorque, oferecidas pelas Nações Unidas, para cobrir a 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU. A oportunidade, criada pelo Dag Hammarskjöld Fund, é destinada a profissionais que atuem em rádio, TV, veículo impresso ou Internet. Inclui os custos com viagem, acomodação e oferece ajuda de custo diária.

O programa é aberto a jornalistas que nasceram na África, Ásia, América Latina e Caribe e este ano está aceitando brasileiros. Candidatos devem demonstrar interesse e comprometimento com assuntos internacionais e ajudar a transmitir uma melhor compreensão sobre as Nações Unidas para seus leitores e audiências. É necessário ter autorização do veículo no qual trabalham para poder passar até três meses em Nova Iorque.

A cada ano, quatro jornalistas são selecionados e têm a oportunidade de observar as deliberações diplomáticas internacionais nas Nações Unidas, fazer contatos profissionais, interagir com jornalistas de todo o mundo e ganhar uma perspectiva e compreensão de assuntos de interesse global.

As inscrições podem ser feitas online até o dia 6 de março. Confira os detalhes da UN Journalism Fellowships AQUI. Saiba quais são os critérios para inscrição e documentos solicitados para participar AQUI.

Perguntas sobre o programa, inscrição e processo seletivo devem ser enviados para o e-mail: fellowship2019@unjournalismfellowship.org.

