Bolsas de estudo para especialização, mestrado ou doutorado na Alemanha: inscrições abertas

Oferecidas pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), contemplam todas as áreas do conhecimento. Prazos encerram a partir de 30/09.

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) está com inscrições abertas para programas de bolsas de especialização, mestrado ou doutorado na Alemanha que contemplam todas as áreas do conhecimento. Estão abertos também o programa de bolsas de artes, com editais em quatro áreas, e o programa EPOS, que oferece bolsas de estudo do DAAD para 39 cursos de mestrado ou doutorado na Alemanha em campos relacionados ao desenvolvimento sustentável. Veja os detalhes abaixo:

> Bolsas de estudo para programas de doutorado:

1. Programa conjunto de bolsas de doutorado na Alemanha CAPES/DAAD

O financiamento pode ser concedido para as modalidades de Doutorado Pleno, Doutorado Sanduíche, Doutorado Sanduíche com Cotutela ou Doutorado Sanduíche Curto (exclusivo do DAAD).

Número de bolsas: até 45 nas diferentes modalidades

até 45 nas diferentes modalidades Prazo: as candidaturas encerram às 17h do dia 30 de setembro (horário oficial de Brasília).

as candidaturas encerram às 17h do dia 30 de setembro (horário oficial de Brasília). Pré-requisitos: apresentação da carta de aceite de um(a) professor(a) na Alemanha ou de um programa de doutorado estruturado, cartas de recomendação e projeto de pesquisa.

O programa inclui bolsa mensal, passagem aérea, seguro-saúde e curso intensivo de alemão de acordo com a necessidade de cada bolsista.

Saiba mais: www.daad.org.br/doutorado.

2. Programa de auxílio para doutorandos com bolsa nacional

Financiamento complementar para doutorandos com bolsa nacional da Capes ou de uma Fundação de Amparo à Pesquisa (FAP) participante do programa para viabilizar estadias de pesquisa de dois a seis meses na Alemanha (sem interrupção da vigência da bolsa concedida pela agência brasileira). Bolsistas de doutorado das FAPs do Mato Grosso, Pará, Paraíba, Ceará e Distrito Federal podem se candidatar.

Prazo: as candidaturas para estadias de pesquisa encerram no dia 30/09/2022.

as candidaturas para estadias de pesquisa encerram no dia 30/09/2022. Pré-requisitos: aceite da instituição alemã, carta de recomendação, projeto de pesquisa e matrícula em curso de doutorado em uma universidade brasileira, entre outros.

O programa inclui bolsa mensal, passagem aérea e seguro-saúde.

Saiba mais: www.daad.org.br/auxilio.

> Bolsas de estudo para pós-graduação em artes:

Programa de financiamento para cursos de pós-graduação em Arquitetura, Artes Cênicas/Dança, Artes Plásticas/Design/Comunicação Visual/Cinema e Música em faculdades alemãs públicas ou reconhecidas pelo governo (com a possibilidade de obter ou não um título acadêmico).

Prazos: Música : 29/09 Arquitetura : 30/09 Artes Cênicas/Dança : 2/11 Artes Plásticas/Design/Comunicação Visual/Cinema : 30/11

Pré-requisitos: título de bacharelado/licenciatura ou mestrado em uma das áreas citadas há não mais de seis anos, carta de aceitação de professor ou instituição alemã e excelente habilidade artística comprovada por portfólio.

O programa inclui bolsa mensal por 12 meses (com possibilidade de prorrogação por mais um ano em casos de obtenção de título acadêmico), passagem aérea, seguro-saúde e curso de alemão na Alemanha.

Saiba mais: www.daad.org.br/artes

> EPOS – Programa de bolsas de estudo de pós-graduação em áreas ligadas ao desenvolvimento sustentável:

Opções de cursos interdisciplinares de mestrado e doutorado em campos de estudo relacionados ao desenvolvimento sustentável. É possível escolher entre 39 cursos de mestrado ou doutorado, ministrados em alemão ou inglês, em uma das seguintes áreas:

– Ciências Econômicas e Política Econômica

– Cooperação para o Desenvolvimento

– Engenharia e disciplinas afins

– Planejamento Urbano e Regional

– Agronomia e Silvicultura

– Ciências Naturais e Ciências do Meio Ambiente

– Medicina e Saúde Pública

– Ciências Sociais, Educação e Direito

– Estudos de Mídia

Prazo: as datas para envio de candidaturas ao EPOS com bolsa do DAAD variam entre 31/03/2022 e 31/03/2023, dependendo do curso.

as datas para envio de candidaturas ao EPOS com bolsa do DAAD variam entre 31/03/2022 e 31/03/2023, dependendo do curso. Pré-requisitos: graduação completa, rendimento acadêmico acima da média e no mínimo dois anos de experiência profissional na área do curso após a conclusão da graduação.

O programa inclui bolsa mensal, seguro-saúde, ajuda de custo para passagem aérea e curso de alemão.

Saiba mais: www.daad.org.br/epos

Sobre o DAAD

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) é a maior organização do mundo para a promoção do intercâmbio de estudantes, professores e pesquisadores. Oferece cerca de 250 programas de fomento individual e institucional, atua em mais de 60 países e apoia anualmente mais de 100 mil intercambistas (alemães e estrangeiros). O DAAD representa 242 instituições de ensino superior e 105 órgãos estudantis alemães. O Brasil é o mais importante parceiro do DAAD na América Latina. Estamos presentes no país com um escritório no Rio de Janeiro, atendimento em São Paulo e uma rede de professores visitantes de língua alemã em oito universidades federais.

Fonte: DAAD.