Bolsas de estudo para curso de inglês no exterior

Se você é professora ou professor de inglês da rede pública inscreva-se no concurso cultural da Quality English até 30 de novembro.

Imagine fazer um curso de inglês de duas semanas em uma escola na África do Sul, Estados Unidos, Irlanda e Reino Unido!

Se você é professor de inglês da rede pública e sonha em estudar no exterior, inscreva-se no concurso cultural da Quality English e concorra a uma bolsa de estudos. A Quality English é uma associação que reúne as instituições de ensino mais bem qualificadas de países de língua inglesa.

Podem participar do concurso cultural, profissionais maiores de 18 anos, de nacionalidade brasileira, que atuem como professores de ensino de inglês contratados em escolas públicas nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba,Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo. Treze bolsas serão concedidas.

A bolsa inclui um curso de inglês de duas semanas, acomodação em casa de família ou residência estudantil com meia pensão (café da manhã e jantar), taxa de registro e material escolar. Passagens aéreas, transporte, seguro de saúde e de viagem e outras despesas deverão ser custeadas pelos participantes vencedores.

O que é preciso para concorrer:

– Ser professor de inglês da rede pública.

– Acessar o site: www.viajarmaisestudar.com.br

– Informar seu nome completo, telefone e e-mail, para fins de envio de comunicações a respeito do concurso.

– Responder a todas as questões do questionário assim como o teste de inglês.

– Escrever um texto com até 300 palavras em inglês, explicando porque gostaria de estudar no país escolhido.

As inscrições vão até o dia 30 de novembro e a lista de ganhadores será disponibilizada dia 10 de janeiro de 2020.

Para saber todos os detalhes sobre o concurso cultural e as bolsas, leia com atenção o regulamento e demais informações no site do projeto.

Boa sorte!

Fonte: Belta