Bolsas de até 100% para cursos rápidos na Universidade de Ohio

Programa de duas semanas em parceria com o Instituto LAIOB, acontece em julho de 2022 e inclui imersão em empresas. Inscrições até 20/06.

Estão abertas as inscrições para o Programa de Bolsas do LAIOB (Latin America Institute of Business), que levará profissionais para uma imersão de duas semanas na Ohio University, uma das mais importantes instituições de ensino em negócios dos Estados Unidos. A formação acontecerá em julho de 2022 e incluirá certificações internacionais em cursos rápidos ofertados pela instituição de ensino.

Nesta edição, serão oferecidas bolsas de 30%, 50%, 70% e 100% em cursos como Gestão Estratégica de Marketing, Administração e Liderança, Finanças Corporativas e Gestão de Projetos. Os aprovados no processo seletivo participarão de um programa executivo de 64 horas, que incluirá também aulas de aperfeiçoamento de Inglês para Negócios e visitas a grandes empresas da região. Além do valor dos cursos, as bolsas cobrem custos com translado terrestre local, alimentação, acomodação e jantar de formatura.

Profissionais em diferentes momentos da carreira, estudantes universitários, mestrandos e doutorandos podem se candidatar às bolsas, desde que sejam maiores de 18 anos e apresentem nível intermediário/avançado de inglês. As inscrições devem ser feitas AQUI até o dia 20 de junho.

As etapas da seleção, realizadas em parceria com a Fundação Estudar, incluem análise do formulário de candidatura, preenchido em inglês, e entrevistas com os recrutadores do LAIOB. Durante a seleção, critérios como trajetória profissional, histórico acadêmico e experiências pessoais serão avaliados.

“Nossos programas de bolsas buscam identificar profissionais de alto potencial e oferecer a eles a oportunidade de passar por uma capacitação de alto nível no exterior, de forma que eles possam realizar esse potencial e trazer impactos positivos à sociedade em que vivem, a partir de networking e conteúdo de ponta”, afirma Luisa Vilela, CEO do LAIOB. “Por isso, buscamos candidatos com histórico de experiências transformadoras e realizações de excelência, seja no âmbito pessoal, acadêmico ou profissional, independente do estágio de carreira em que essa pessoa esteja atualmente”.

Em tempos de aceleradas transformações no mercado de trabalho, as habilidades demandadas dos profissionais mudam o tempo todo e exigem constantes atualizações. Em uma pesquisa global publicada pela Pearson em 2020, 65% dos brasileiros afirmaram que precisaram incrementar sua educação nos últimos dois anos por motivos profissionais, e 47% disseram que fizeram cursos rápidos para suprir essa necessidade.

“No atual contexto, uma formação de curta duração com certificado de uma instituição como a Ohio University pode fazer toda a diferença para que a pessoa se destaque no mercado”, afirma Luisa Vilela. “Ao combinarmos isso com a vivência com novas culturas e o contato com empresas que são referência em seus setores, estamos formando um profissional completo, apto a aplicar estratégias de alto impacto com novos pontos de vista”.

Serviço

LAIOB Experience – Ohio University – julho/2022

Inscrições até 20 de junho

Resultado final: 12 de julho

Mais informações AQUI.

Sobre o LAIOB

O LAIOB foi fundado em 2014 com o objetivo de ajudar a desenvolver e tornar a educação executiva internacional acessível aos latino-americanos. Desse modo, visando capacitar, qualificar e desenvolver os profissionais da América Latina, o LAIOB Experience oferece, juntamente com renomadas universidades americanas cursos de curta duração. A instituição também realiza imersões corporativas com conexões entre empresas brasileiras e grandes hubs de inovação mundial, como o Vale do Silício, Israel e China.

