Bolsas CAPES – Fulbright Brasil para doutorado pleno nos EUA

São até 20 bolsas para desenvolver pesquisa nas melhores universidades dos Estados Unidos a partir de 2021. Inscrições até 11/03.

A Comissão Fulbright Brasil em parceria com a Capes está oferecendo até 20 bolsas de doutorado pleno para desenvolvimento de pesquisa nas melhores universidades dos Estados Unidos em 2021. Candidatos de todas as áreas de avaliação contempladas pela CAPES podem se inscrever. O programa cobre os três primeiros anos da bolsa nos EUA e os demais anos devem ser cobertos pela universidade americana.

O processo seletivo terá fases no Brasil e nos EUA, uma vez que a bolsa só será implementada se o candidato pré-selecionado no Brasil for admitido em uma universidade de excelência. Dentre as Highest Research Activity (R1) Doctoral Universities americanas, estão instituições como Harvard, Yale, Stanford, University of Chicago e Princeton.

Requisitos para inscrição:

– Ter nacionalidade brasileira e residir no Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção

– Ter diploma de bacharelado ou equivalente, com duração regular mínima de quatro anos, em instituição brasileira de ensino superior reconhecida pelo MEC

– Não ter cursado ou estar cursando doutorado ou ter título de doutor em qualquer área do conhecimento

– Ter disponibilidade para dedicar-se integralmente às atividades propostas e aprovadas durante todo o período da bolsa

– Proficiência em inglês com teste realizado após 1 de agosto de 2019: Toefl iBT 102 ou superior; Ielts 7,5 ou superior

Interessados devem finalizar sua candidatura online até 11 de março de 2020. O edital completo do programa pode ser consultado no site da Comissão Fulbright Brasil.

Para mais informações sobre o edital entre em contato pelos e-mails fulbright@capes.gov.br ou phd@fulbright.org.br.

Sobre a Comissão Fulbright:

O programa da Comissão Fulbright se iniciou em 1957 e já beneficiou mais de 3.500 brasileiros. No mundo, já foram concedidas mais de 370 mil bolsas de estudo, pesquisa e docência a cidadãos norte-americanos e de outros 150 países.

