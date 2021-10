Bolsa Skoll para MBA na Universidade de Oxford, Reino Unido

Oportunidade é para alunos aprovados no MBA, que buscam soluções para desafios sociais e ambientais urgentes.

A Universidade de Oxford, no Reino Unido, está oferecendo até cinco bolsas Skoll para novos alunos do programa de MBA na Saïd Business School, escola de negócios da instituição. As inscrições estão abertas até o dia 12 de janeiro.

Competitiva, a Skoll Scholarship é destinada a empreendedores que estabeleceram ou trabalharam em iniciativas com propósito social ou que seguiram uma carreira de impacto. Pessoas que desejam aprimorar seus conhecimentos sobre práticas orientadas para o mercado para que possam ser mais eficazes em sua busca por uma mudança social.

A bolsa cobre todas as taxas do programa de MBA e oferece um aporte mensal para manutenção de parte das despesas cotidianas dos estudantes contemplados. Além do apoio financeiro, bolsistas Skoll ganham acesso a comunidade Skoll Scholar, um grupo de líderes que estão impactando positivamente o mundo por meio da inovação e mudança de sistemas. Oportunidades exclusivas de encontrar empreendedores, formadores de opinião e investidores de renome mundial também fazem parte do programa.

> Qual é o perfil ideal dos candidatos?

– Ter iniciado um novo empreendimento social ou uma iniciativa dentro de uma organização existente, ou buscado uma mudança positiva como um profissional de carreira de impacto por preferencialmente três anos ou mais quando você se inscrever para o MBA.

– Demonstrar evidências de qualidades pessoais que ressoam fortemente com as de uma liderança empreendedora.

– Demonstrar como a educação em negócios ajudará a promover seus objetivos de carreira.

– Demonstrar necessidade de apoio financeiro.

Para fazer seu application, conheça as histórias dos inspiradores bolsistas Skoll e registre seu interesse pela bolsa. Como é necessário ter sido aceito no MBA para inscrever-se para a bolsa Skoll é fundamental candidatar-se ao programa diretamente na Saïd Business School. Leia todos os detalhes do processo AQUI.

