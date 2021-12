Bolsa para semestre acadêmico no Centro de Câncer M.D. Anderson, na Universidade do Texas

Oferecida pela Comissão Fulbright, a bolsa é destinada a professores e pesquisadores brasileiros com doutorado completo. Inscrições até 18/02/22.

A Comissão Fulbright Brasil está com as inscrições abertas para um semestre acadêmico de pesquisa e/ou docência no Centro de Câncer, M.D. Anderson, na University of Texas, com bolsa integral.

O candidato ideal deve demonstrar excelência acadêmica e ter interesse e experiência em áreas como pesquisa de base populacional, biologia e medicina do genoma, biologia e metástase do câncer, imunologia e imunoterapia.

Requisitos para participação:

– Estar trabalhando em uma instituição de ensino superior ou instituto de pesquisa brasileiro

– Ter nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana

– Ter concluído o doutorado antes de 31 de dezembro de 2013

– Ter dez anos de experiência com o estudo do câncer

– Ter fluência em inglês

– Permanecer no Brasil durante o processo seletivo e partida aos EUA

– Não receber bolsa ou benefício financeiro de outras agências ou entidades brasileiras com o mesmo objetivo

Benefícios

– US$ 32,400 para cobrir todas as despesas de passagem aérea, manutenção e moradia nos EUA por quatro meses

– Seguro para acidentes e doenças limitado (ASPE Accident and Sickness Program for Exchanges)

– Acesso às facilidades e serviços do M.D. Anderson tais como: escritório, biblioteca e outras cortesias regularmente disponibilizadas para a comunidade acadêmica para assegurar o êxito das atividades de pesquisa e ensino

– Taxa do visto J-1

Criado em 1941, o M.D. Anderson, da Universidade do Texas, fica localizado na cidade de Houston. Seu trabalho, voltado ao atendimento de pacientes, pesquisa, ensino e prevenção do câncer se tornou uma referência por todo o globo. Há anos, é um dos centros de pesquisa e tratamento do câncer mais respeitados do mundo.

As inscrições vão até 18 de fevereiro de 2022 e devem ser feitas online, no site da Comissão Fulbright. Saiba mais AQUI.

