Bolsa para MBA em liderança criativa na Alemanha

Primeiro instituto educacional do mundo dedicado exclusivamente à liderança das indústrias criativas – incluindo mídia, publicidade, marketing, design, jornalismo, digital e jogos, o Berlin School of Creative Leadership, em parceria com a digital innovation conference – DLD, está oferecendo uma bolsa parcial para o seu MBA executivo – EMBA. A bolsa é para candidatos que foram designados a um cargo de liderança ou que já ocupam essa posição.

Projetado para se adequar ao seu cronograma, este MBA executivo tem uma estrutura modular flexível, de forma você possa manter seu trabalho e concluir o curso em seu próprio ritmo. Voltado à profissionais das áreas de negócios e indústria, onde a criatividade define os padrões, o programa é projetado para aqueles com experiência profissional significativa, que buscam desenvolver-se como líderes e querem gerar mudanças em suas áreas de trabalho. Durante o curso, trabalharão com um time de especialistas da academia e da indústria, comprometidos em promover a criatividade nos negócios.

As aulas terão início no dia 9 de setembro de 2018, em Berlim, na Alemanha, com foco em liderança criativa e fundamentos de negócios. Participantes deste MBA se beneficiarão de um aprendizado transcultural na Europa, Ásia e Estados Unidos, e criarão fortes vínculos internacionais na comunidade global da escola. Este é um programa part-time. Os cinco módulos separados de duas semanas, levam de 18 a 24 meses para serem concluídos. O Executive MBA in Creative Leadership culmina com a conclusão de uma tese (pesquisa), trabalho que contribui para uma compreensão global mais ampla do papel de uma liderança criativa com visão de futuro.

O ganhador da bolsa receberá 23 mil euros, revertidos para pagamento do programa que tem o custo total de 53 mil euros, excluindo viagens e acomodação. Outras três bolsas de 10 mil euros também serão oferecidas.

Para candidatar-se você deve ocupar um cargo executivo senior nas seguintes áreas: tecnologia, digital, mídia, publicidade e entretenimento. Profissionais de áreas correlatas também podem candidatar-se. Lembre-se que você deve apresentar uma sólida experiência profissional, mentalidade criativa e um histórico de excelência criativa e / ou empresarial. Além disso, terá que enviar seu histórico acadêmico completo e apresentar proficiência em inglês.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online no site do Berlin School of Creative Leadership até 31 de maio. Ao enviar sua inscrição, você também responderá, por meio de um essay, a seguinte pergunta:

“Reconquer” is DLD’s call to action and theme for 2018 – Businesses and consumers today find themselves at the edge of a new era of machine-learning. As has happened in the past, the most effective leaders and businesses will be those who reconquer these far-reaching changes. How do you think creative business leadership can both harness these new technological forces and liberate human-driven innovation for the benefit of future markets and societies? Please provide examples to support your thoughts.

Boa sorte!

