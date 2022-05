Bolsa para aperfeiçoamento profissional nos Estados Unidos

Inscrições para a Humphrey Fellowship oferecida pela Fulbright a profissionais em meio de carreira vão até 31/05.

As candidaturas para as Humphfrey Fellowship, oferecidas pela Comissão Fulbright estão abertas até o dia 31 de maio. A oportunidade é destinada a profissionais em meio de carreira com potencial de liderança, provenientes do setor público e do terceiro setor (ONGs).

Ao longo de 10 meses nos Estados Unidos, bolsistas Humphfrey poderão adquirir e ampliar experiências profissionais relacionadas à sua área de trabalho, combinando formação acadêmica e profissional. A previsão de início do programa é agosto de 2023.

As universidades anfitriãs da Humphrey Fellowship são escolhidas com base nos recursos institucionais, nível de apoio e orientação que oferecem aos participantes. No início do ano letivo, cada bolsista desenvolve, com o apoio do coordenador de seu campus e dos conselheiros do corpo docente, um detalhado plano de atividades profissionais que incluem visitas profissionais, conferências, programas de treinamento e afiliação profissional. Além disso, o programa oferece exposição a um ambiente de trabalho estadunidense em tempo integral por pelo menos seis semanas.

> Confira o que é preciso para participar:

– Possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana

– Ser graduado em curso com duração igual ou superior a quatro anos

– Ter no mínimo cinco anos de experiência profissional em tempo integral, até agosto de 2023 após a conclusão da graduação

– Ter proficiência em inglês com testes realizados após outubro de 2021 (TOEFL – ITP, TOEFL iBT ou TOEFL iBT Home Edition ou English Language Assessment Form (pode ser feito nos centros binacionais)

– Não ter estudado um ano ou mais em universidade norte-americana nos últimos sete anos (até agosto de 2023)

– Não ter experiência de mais de seis meses nos EUA nos últimos cinco anos (até agosto de 2023)

>> Áreas elegíveis:

> Desenvolvimento Humano e Institucional

– Análise de Políticas Públicas e Administração Pública

– Políticas Públicas e Gestão em Tecnologias

– Desenvolvimento Agrícola e Rural

– Manejo de Recursos Naturais e Meio Ambiente

– Mudanças Climáticas e Políticas Ambientais

– Planejamento Urbano e Regional

> Direitos e Liberdades

– Comunicação e Jornalismo

– Direito e Direitos Humanos

– Liberdade Religiosa Internacional

-Tráfico de Pessoas (políticas públicas e prevenção)

> Fortalecimento Comunitário

– Drogas (Educação, Prevenção e Tratamento)

– Doenças Infecto-Contagiosas

– HIV/AIDS (Política e Prevenção)

– Políticas e Gestão de Saúde Pública

> Desenvolvimento Sustentável

– Desenvolvimento Agrícola e Rural

– Manejo de Recursos Naturais e Meio Ambiente

– Mudanças Climáticas e Políticas Ambientais

– Planejamento Urbano e Regional

E quais são os benefícios da Humphrey Fellowship?

– Bolsa mensal para manutenção de acordo com a localidade nos EUA

– Anuidade e taxas escolares

– Subsídio para compra de computador e livros

– Passagem de ida e volta aos Estados Unidos

– Plano de saúde limitado para acidentes e doenças

– Curso intensivo de inglês (os bolsistas que não têm proficiência mínima em inglês exigida, poderão ser recomendados para programas de treinamento intensivo de inglês)

Esta é uma oportunidade única de participar de um programa de intercâmbio do governo dos Estados Unidos e entrar para a rede alumni da Fulbright!

As inscrições vão até o dia 31 de maio e devem ser feitas através do site da Comissão Fulbright Brasil.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Fonte: Fulbright