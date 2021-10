Bolsa Eiffel para mestrado e doutorado na França

Instituições de ensino francesas têm até 7 de janeiro de 2022 para enviar candidaturas de estudantes interessados ao Campus France Paris.

As candidaturas para o programa Eiffel de bolsas de excelência estão abertas. Desenvolvido pelo Ministério das Relações Exteriores da França, o programa quer atrair os melhores alunos estrangeiros para cursos de mestrado e doutorado em instituições francesas.

O programa de bolsas Eiffel tem como objetivo formar futuros líderes internacionais para atuar nos setores público e privado, contemplando as seguintes áreas de estudo:

Biologia e saúde

Transição ecológica

Matemática e digital

Ciências da engenharia

História, língua e civilização francesa

Direito e Ciências políticas

Economia e gestão

Para se candidatar ao Master é preciso ter, no máximo, 25 anos na data de avaliação do dossiê (nascimento após o dia 31 de março de 1996). Para o Doutorado, o limite de idade é 30 anos (nascimento após 31 de março de 1991). O valor da bolsa mensal é de 1.181 euros para o Master e de 1.700 euros para o Doutorado. Acesse o edital em francês AQUI.

As candidaturas são apresentadas exclusivamente pelas instituições de ensino, que se comprometem a efetuar a inscrição dos estudantes selecionados. Candidaturas encaminhadas diretamente pelo estudante ao Campus France de Paris serão desconsideradas.

Estudantes que desejam participar da seleção do programa Eiffel devem manifestar seu interesse às instituições francesas, que indicarão os documentos necessários para inscrição e, por sua vez, terão até 7 de janeiro de 2022 para encaminhar as candidaturas ao Campus France de Paris. Conheça todos os detalhes do programa AQUI.

