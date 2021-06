Bolsa de estudos para servidores públicos do Brasil na Hertie School, em Berlim

Prazo para inscrições no mestrado executivo em Administração Pública vai até 15/06. Não perca a oportunidade!

A Universidade de Governaça e Políticas Públicas Hertie School, localizada em Berlim, na Alemanha, está oferecendo uma bolsa de estudos, para seu Executive Master of Public Administration (Executive MPA). Financiada em parceria com a organização brasileira República.org, a oportunidade é destinada a servidores públicos do Brasil dedicados à promoção da excelência no setor público, por meio da gestão de recursos humanos. As inscrições vão até dia 15 de junho.

Profissionais com pelo menos cinco anos de trabalho no setor público brasileiro, preferencialmente na área de recursos humanos ou com experiência em gerenciamento de equipe podem se candidatar. O apoio financeiro consiste na cobertura de pelo menos 50% do valor total do programa (mais de 15 mil euros). Após o término dos estudos, espera-se que os bolsistas retornem ao Brasil com o intuito de aplicar o conhecimento adquirido em benefício do setor público brasileiro.

O Executive MPA oferece a oportunidade de especialização em uma das três áreas de concentração: “Liderando a Inovação e Gerenciando Mudanças”, “Digitalização e Big Data” e “Desafios da Governança Global”. As turmas contam com alunos de diversos países que possuem, em média, 10 anos de experiência profissional. Por meio de um currículo modular e com todos os cursos em inglês, este mestrado executivo pode ser feito em um ano (tempo integral) ou de dois a quatro anos (tempo parcial).

A servidora pública federal, Gabriela Andrade, que é bolsista República.org e atualmente está cursando o Executive MPA , conta em um post no blog da Hertie School como o programa tem contribuído para sua atuação no setor público brasileiro.

Para se candidatar ao Executive MPA, é necessário enviar currículo, carta de motivação, duas cartas de recomendação, certificado de proficiência em inglês e histórico escolar completo. Na sequencia, a candidatura à bolsa pode ser feita por meio do envio adicional de uma carta sobre a experiência de trabalho no setor público, como esta se relaciona com recursos humanos e/ou gestão de equipes, e os planos de carreira uma vez concluídos os dos estudos na Hertie School. Saiba como se inscrever AQUI.

Confira no vídeo abaixo, a experiência de Renato Flit, bolsista Republica.org, que foi estudante do Mestrado de Políticas Públicas na Hertie School:

Sobre a Hertie School

Fundada em 2003, a instituição conta com seis Centros de Competência, forma parte de quatro redes acadêmicas internacionais e possui diversas parcerias para intercâmbios e duplo-diplomas com outras universidades globalmente reconhecidas. Além do Executive MPA, a Hertie School oferece outros programas interdisciplinares e internacionais de mestrado (Master of Public Policy, Master of Data Science for Public Policy e Master of International Affairs), doutorado e educação executiva.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Hertie School