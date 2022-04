Bolsa de estudos para mulheres jornalistas nos EUA

As inscrições para a Elizabeth Neuffer Fellowship, oferecida pela International Women’s Media Foundation, vão até 15/04. Não perca esta oportunidade!

Jornalistas mulheres e não-binárias, cujo trabalho se concentra em questões de direitos humanos e justiça social, podem concorrer até 15 de abril a bolsa Elizabeth Neuffer Fellowship concedida pela International Women’s Media Foundation (IWMF).

O programa foi criado em 2004 em homenagem a Elizabeht Neuffer, correspondente do jornal Boston Globe que morreu durante a cobertura da guerra do Iraque, em maio de 2003.

A bolsista selecionada ficará nos Estados Unidos de janeiro a julho de 2023. Durante o semestre letivo, assistirá aulas no Centro de Estudos Internacionais do MIT e em outras universidades, incluindo Harvard, e estagiará no Boston Globe, um dos principais jornais dos EUA. Após o fim das aulas, passará dois meses em Nova York, estagiando no The New York Times.

Profissionais interessadas devem ter pelo menos três anos três anos de experiência em mídia impressa, radiodifusão ou digital e fluência escrita e verbal em inglês. Também devem ter como foco de suas pautas justiça social e direitos humanos.

Conheça todos os detalhes sobre a candidatura à Elizabeth Neuffer Fellowship AQUI. Faça sua inscrição até o dia 15 de abril através do site do programa.

