BID abre curso online gratuito com foco em soluções para o Brasil

Inscreva-se no curso Parcerias Público-Privadas para o Desenvolvimento: Implementando Soluções no Brasil que começa em 28 de abril e termina em 15 de junho.

As inscrições estão abertas para o curso Parcerias Público-Privadas para o Desenvolvimento: Implementando Soluções no Brasil, oferecido gratuitamente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na plataforma online edX.

O curso analisa a concepção, seleção, avaliação e implementação de projetos de Parcerias Público Privadas no Brasil, identificando benefícios e riscos que esse tipo de disposição contratual possui para o fornecimento de infraestrutura e serviços públicos no país.

De acordo com dados do Radar PPP, 85% dos projetos iniciados no Brasil não são concluídos em cinco anos, o que dificulta a geração dos níveis de investimento que o país necessita. Morgan Doyle, representante do Grupo BID no Brasil, explica que há espaço para melhorias nos projetos de PPPs: “No BID, em linha com nossa Visão 2025, queremos fomentar novas sinergias operacionais entre os setores público e privado. Portanto, trabalhamos para ajudar a implementar projetos PPP bem desenhados, preparados e executados, com um bom equilíbrio financeiro, riscos bem alocados e sempre buscando projetos sustentáveis em todas as áreas: social, ambiental e fiscal”. Atualmente, o BID está liderando a estruturação de 20 projetos de PPPs no Brasil. Quando concluídos, espera-se que gerem investimentos privados de cerca de R$ 10 bilhões em áreas como transporte público e saneamento.

O curso visa ajudar a comunidade profissional brasileira de vários setores de infraestrutura a qualificar sua participação na gestão de projetos com participação privada que geram benefícios para investidores, governos e sociedade. Ao longo de cada módulo, são apresentadas as melhores práticas aplicáveis nas diferentes etapas do ciclo do projeto, incluindo sua seleção, estruturação, alocação de risco, execução, acompanhamento e monitoramento. Para cumprir seu objetivo, os módulos contêm uma variedade de conteúdos especificamente concebidos para o mercado brasileiro e focados nos principais tipos de projetos realizados no país, tais como PPPs e Concessões. Leituras selecionadas, vídeos, estudos de casos nacionais e internacionais e outros recursos de aprendizagem também estão incluídos.

Com uma carga de trabalho de seis a sete horas semanais, o curso oferece aos inscritos a possibilidade de participar no seu próprio ritmo, de acordo com sua disponibilidade (lembrando que o MOOC termina em 15 de junho), com um certificado digital da AcademiaBID. As inscrições podem ser feitas pelo site da plataforma edX.

Sobre o Grupo do BID

O Grupo do BID é a principal fonte de financiamento do desenvolvimento para a América Latina e o Caribe. O Grupo do BID ajuda a melhorar a vida das pessoas, fornecendo soluções financeiras e experiência em desenvolvimento a clientes dos setores público e privado. O Grupo é composto pelo BID, que trabalha com governos há mais de 60 anos; o BID Invest, que atende ao setor privado; e o IDB Lab, que testa formas inovadoras para permitir um crescimento mais inclusivo.