Audencia Business School oferece bolsas para graduação, mestrado e MBA

Candidaturas feitas com antecedência oferecem mais chances de você ser contemplado! Imagine estudar na França, em uma escola com as principais acreditações internacionais.

Fundada em 1900, a Audencia Business School é uma escola de negócios com as principais acreditações acadêmicas internacionais: EQUIS, AACSB e AMBA, também conhecidas como Triple Crown Accreditation. Receber um diploma de uma escola com essa legitimação vale ouro, uma vez que ela exige o cumprimento de padrões que incluem alto engajamento acadêmico e profissional, diversidade dos corpos docente e discente e o envolvimento da comunidade, dentre muitos outros. Apenas 110 instituições de ensino detêm essa reputação estelar que é reconhecida por empregadores em todo o globo.

A Audencia está localizada na belíssima cidade de Nantes, na França, capital da inovação e joia do Vale do Loire. Oferece cursos de curta duração (verão ou inverno), graduação, mestrado, MBAs e programas executivos – todos com programas de apoio e bolsas de estudo, e está classificada entre as 40 melhores da Europa e as 100 melhores do mundo. Boa parte de seus programas são oferecidos em inglês!

Objetivos e valores

Na Audencia a diversidade é um valor: seu corpo docente conta com mais de 130 membros de cerca de 25 países e sua comunidade global, de cerca de seis mil alunos, facilita o convívio com mais de 100 nacionalidades.

Dentre seus objetivos, a Audencia forma e inspira cidadãos do mundo a compartilhar valores e entender que o destino de todos está interligado. Além disso, a escola se dedica à formação em estratégias e práticas de gestão de negócios de impacto positivo, alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Conhecida globalmente por sua educação inovadora e pesquisa em negócios e gestão, 92% de seus alunos, em média, iniciam novas experiências profissionais logo após o término de seus cursos.

Bolsas de estudo

Na Audencia a candidatura à bolsas de estudo é realizada junto ao processo de ingresso no curso de sua escolha. A escola não estipula um número limite de bolsas, mas a candidatura feita com antecedência oferece mais chances de você ser contemplado!

> Confira as oportunidades para 2023:



– Bolsas de 1500 euros para candidaturas antecipadas – todos os programas, inscrições até 31/01/2023.

– Bolsa Solidária de até 20% para todos os programas de mestrado (MSc e EIBM), inscrições até 31/03/2023.

– Bolsa Solidária de até 30% para o Mestrado em Gestão (Grande École), Mestrado em Engenharia de Gerência e MBA em tempo integral, baseadas no mérito acadêmico e necessidade financeira do aluno.

– Bolsa de Excelência Acadêmica ou Esportiva de ate 50% para o Bacharelado em Administração e o BBA Big Data em Gestão, inscrições até 31/03/2023.

– Bolsa Mulheres em Engenharia e Ciências de até 60% para o Mestrado em Engenharia de Gerência, inscrições até 31/03/2023.

– Bolsas de até 50% para o MBA em tempo integral baseada em projetos demonstrando um compromisso com uma das diretrizes das quatro concentrações do programa.

– Bolsas de até 50% para o Mestrado em Gestão de Alimentos e Agronegócios baseadas em projetos para inovação em alimentos e agronegócio.

– Bolsa de Excelência, de até 50% para todos os programas de pós-graduação. Esta bolsa é por mérito e a seleção, baseada em excelência acadêmica, incluindo notas de testes e outros critérios.

Gostou? Então vai lá e se inscreve. Candidatos brasileiros interessados devem contatar diretamente a equipe Audencia Brasil: brazil@audencia.com.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.