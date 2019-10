Associação americana oferece bolsas de estudo para mulheres

Candidatas envolvidas com direitos das mulheres são especialmente bem-vindas! As inscrições para as bolsas AAUW vão até 15/11.

As inscrições para as bolsas da American Association of University Women – AAUW estão abertas até 15 de novembro. A oportunidade é oferecida a mulheres não-americanas que desejem cursar uma pós-graduação, mestrado ou doutorado em tempo integral em instituições de ensino nos Estados Unidos. Candidatas que demonstrem compromisso prévio com o direito de mulheres e meninas por meio de trabalho cívico, comunitário ou profissional são especialmente bem-vindas!

Originalmente criado para oferecer oportunidades de pós-graduação e pós-doutorado nos EUA à mulheres latino-americanas, o programa AAUW International Fellowships disponibilizou sua primeira bolsa em 1917. De lá para cá, a rede de bolsistas cresceu muito. Líder na promoção de igualdade para meninas e mulheres, a AAUW já concedeu mais de 3600 bolsas de estudo à mulheres de mais de 150 nações.

> Interessadas devem atender aos seguintes critérios:

– Ter cidadania de um país que não seja os EUA ou possuir um visto de não-imigrante se residir nos EUA

– Ter um diploma acadêmico equivalente a um bacharelado nos EUA concluído até 15 de novembro de 2019

– Já ter iniciado sua candidatura à instituição de ensino desejada

– Dedicar-se em tempo integral ao programa acadêmico durante o ano da bolsa

– Voltar ao seu país de origem para seguir uma carreira profissional

– Ser proficiente em inglês – TOEFL iBT mínimo de 79 (IELTS não é aceito)

Obs. A taxa de candidatura é de 30 dólares americanos

>> Valor das bolsas:

– Mestrado: US $18,000

– Doutorado: US $20,000

– Pós-doutorado: US $30,000

Confira todos os detalhes sobre as bolsas da AAUW AQUI. Conheça algumas das bolsistas AAUW AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.