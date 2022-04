Aprenda tudo sobre pós-doutorado na Alemanha

Evento presencial, destinado a pesquisadores brasileiros, acontece dia 28/04, no Instituto Goethe São Paulo. Inscreva-se!

Se você está interessado em fazer pesquisa na Alemanha, participe do Postdoc in Germany: Brazil 2022 Events que acontece no dia 28 de abril, das 08h30 às 15h30, no Instituto Goethe, em São Paulo.

A Iniciativa do escritório Regional São Paulo da Freie Universität Berlin, Liaison Offfice para a América Latina da Universidade Técnica de Munique, Centro Brasileiro da Universidade de Münster, Ruhr-Universität Bochum, Universidade de Potsdam e da Technische Universität Berlin também inclui sessões individuais virtuais com representantes de universidades alemãs nos dias 9 e 10 de maio.

Aprenda tudo o que você precisa saber sobre como fazer um pós-doutorado nessas excelentes universidades alemãs, oportunidades de financiamento na Alemanha e aspectos gerais de uma carreira no sistema de pesquisa alemão.

Inscreva-se agora no workshop que acontece em São Paulo, dia 28 de abril e nos Matchmaking Sessions virtuais de 09 e 10 de maio. As vagas são limitadas!

Os eventos são co-organizados pelo Centro de Pesquisa e Inovação – DWIH São Paulo e apoiados pelo DAAD Brasil, Fundação Humboldt, DFG Latin American Office e EURAXESS.

Postdoc in Germany: Brazil 2022 Events

Data: 28 de Abril

Horário: 8h30 às 15h30

Local: Goethe Institut São Paulo

Rua Lisboa, 974, Pinheiros, 05413-001 São Paulo, SP

Sessões individuais com as universidades alemãs (Matchmaking Sessions)

Data: 09 e 10 de maio

Horário: das 09 às 18h

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

