Alemanha oferece bolsas de estudo para jovens brasileiros

Não perca os eventos informativos que acontecem ainda em junho em quatro cidades brasileiras. Saiba mais sobre a German Chancellor Fellowship!

O programa German Chancellor Fellowship é destinado a jovens pesquisadores do Brasil, China, Índia, Rússia e Estados Unidos. A iniciativa da Fundação Alexander von Humboldt – AvH, concede aos futuros líderes a oportunidade de realizar um projeto de pesquisa sobre questões mundiais em uma instituição anfitriã na Alemanha, e contempla várias áreas como Política, Economia, Mídia, Administração e Cultura.

Formação superior completa e fluência em inglês ou alemão são requisitos para participar do processo seletivo. Outra exigência é a apresentação de uma carta de recomendação de um mentor para a pesquisa, que pode ser de uma instituição de ensino pública ou privada brasileira. Todos os requisitos podem ser conferidos no edital da fundação Alexander von Humboldt.

A ajuda mensal para os bolsistas aprovados varia entre 2.150 e 2.750 euros, dependendo de suas qualificações. Cursos adicionais de alemão, suporte para a família acompanhar o bolsista e despesas com passagens aéreas também estão previstas.

A edição 2019/2020 da German Chancellor Fellowships contará com eventos informativos em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. Esta é uma oportunidade única para jovens talentos brasileiros impulsionarem suas carreiras e receberem incentivo financeiro para capacitação profissional e pessoal na Alemanha, país de importantes e renomadas universidades, tecnologias e mestres. Além disso, o projeto conta com o patrocínio da Chanceler da República Federal da Alemanha, Angela Merkel, a quem os bolsistas apresentarão os resultados de seus projetos pessoalmente.

Os eventos informativos são abertos a todos os interessados, mas é preciso inscrever-se antecipadamente:

– Inscrições para o evento no Rio de Janeiro (24/06)

– Inscrições para o evento em Porto Alegre (25/06)

– Inscrições para o evento no Recife (26/06)

– Inscrições para o evento em São Paulo (28/06)

Além dos quatro eventos presenciais, interessados em obter mais informações sobre a bolsa poderão acompanhar um webinar com transmissão pela internet no dia 28 de junho, às 13h. Inscreva-se AQUI.

As inscrições para a German Chancellor Fellowship estão abertas até o dia 15 de setembro. A data de início do programa, com duração de um ano, é 1° de outubro de 2020. Conheça todos os detalhes da German Chancellor Fellowships AQUI.

