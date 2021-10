Access MBA reúne 29 importantes escolas de negócios online

Dirigido a profissionais que desejam fazer candidaturas sólidas a programas de MBA renomados, evento acontece dia 30/10. Não perca a oportunidade!

O Access MBA Tour é uma feira virtual que conecta profissionais interessados em fazer um MBA nas principais escolas de negócios do mundo, ajudando-os a fazer boas escolhas e construir candidaturas sólidas.

No evento, que acontece em 30 de outubro, das 10h30 às 14h45, você vai conversar com diretores de admissão, tirar dúvidas, participar dos painéis de discussão com ex-alunos e receber aconselhamento e apoio da equipe de consultoria do Access MBA. Além disso vai receber informações sobre o exame GMAT e bolsas de estudo.

Conhecer bem os detalhes de cada programa e identificar quais estão mais alinhados com seu perfil e perspectivas de carreira, certamente vai ajudar você a definir melhor suas escolhas. Afinal, as contribuições específicas de cada MBA vão gerar diferentes impactos em seu desenvolvimento profissional.

Portanto, se você está considerando fazer um MBA, não perca esta oportunidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

> Confira as escolas de negócios participantes:

– Alliance Manchester Business School (Brasil, China, Singapura, Emirados Árabes, Reino Unido)

– American University (EUA)

– Arizona State University – W. P. Carey School of Business (EUA)

– Copenhagen Business School (Dinamarca)

– ESCP Business School (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido)

– Fordham University – Gabelli School of Business (EUA)

– HEC Montréal

– HEC Paris MBA (França)

– Hult International Business School (China, Singapura, Emirados Árabes, EUA e Reino Unido)

– IESE Global Executive MBA (China, Alemanha, Espanha e EUA)

– IESEG School of Management (França)

– John Molson School of Business – Concordia University (Canadá)

– Loyola University Chicago (EUA)

– Rotman School of Management (Canadá)

– Schulich School of Business (Canadá e India)

– Sobey School of Business at Saint Mary’s University (Canadá)

– Southern Methodist University- Cox School of Business (EUA)

– The Johns Hopkins University – Carey Business School (EUA)

– Thunderbird (EUA)

– TIAS School for Business and Society (Holanda)

– University of Alberta – Alberta School of Business (Canadá)

– University of Bath School of Management (Reino Unido)

– University of Minnesota-Carlson School of Management (EUA)

– University of New Brunswick – Saint John Campus (Canadá)

– University of Rochester – Simon Business School (EUA)

– Vanderbilt University (EUA)

– Washington University in St. Louis – Olin Business School (EUA)

– Western University – Ivey Business School (Canadá)

– Yale School of Management (EUA)

