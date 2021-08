A importância da carta de motivação

Peça central da candidatura, ela é “a” oportunidade para você mostrar quem é, como pensa e porque será um excelente candidato para o curso de sua escolha.

A carta de motivação, também conhecida como essay, personal statement ou motivation letter é um texto chave no processo de candidatura. É que é nela que você terá a oportunidade de se apresentar à instituição de ensino e revelar sua trajetória à comissão avaliadora.

Desafiadora por natureza, a carta de motivação exigirá de você uma boa dose de autoconhecimento, capacidade de reflexão sobre sua jornada e criatividade para saber contá-la de uma forma cativante. Sim, escrever um bom essay toma bastante tempo e energia. Falar sobre si mesmo de forma honesta, criativa e impactante não é fácil, especialmente quando há limitação de caracteres ou palavras. No entanto, apesar de todas as possíveis restrições, a boa organização dos temas a desenvolver e a prática incansável sempre levam o autor a um texto melhor. Por isso, não se desespere e escreva sua carta com muita calma.

Algumas universidades pedem para você fazer seu essay em um texto livre. Outras conduzem o processo através de perguntas que levam a respostas curtas ou oferecem um tema a ser desenvolvido. Mas apesar da variedade de formatos, tudo o que as instituições querem é conhecer você. Quando for escrever sua carta de motivação, organize seus pensamentos e os tópicos que vai abordar. Imagine que está sendo entrevistado por alguém que quer conhecer bem você e, em poucas palavras, compreender por que seria um excelente candidato para aquela instituição de ensino. Em linhas gerais:

Siga as instruções

Se a universidade pede que você se limite a um certo número de palavras ou que inclua em seu texto um determinado conteúdo, leve isso muito a sério. Prepare um esboço do que vai escrever pautado no que é solicitado. Regras não impossibilitam a criatividade e a boa comunicação. Ambas acontecem naturalmente na fluência de um conteúdo bem-organizado.

Envolva o leitor, desde o primeiro parágrafo

Apresente-se de forma impactante desde o primeiro parágrafo. Lembre-se que vai contar uma história na qual você é o personagem principal, então pense nela antes de começar a escrever. Fale sobre sua origem, seus momentos mais marcantes, seus interesses e desafios de vida sem usar clichés ou frases feitas. Seja honesto, escreva seu relato de forma singular e original. Provoque o interesse do seu leitor, faça com que ele ou ela queiram conhecê-lo.

Quais foram os impactos e mudanças gerados por suas experiências?

Escreva sobre suas vivências acadêmicas e profissionais sem repetir o que já colocou em seu currículo. Descreva os impactos que elas produziram em sua vida, que diferenciais tiveram e que mudanças provocaram em você. Como cresceu com elas, o que aprendeu? Não tenha medo de revelar momentos de mais fragilidade, especialmente se envolveram sua disposição para vencê-los ou superá-los.

Use exemplos que façam sentido e que sejam palpáveis

Conte coisas que realmente faz ou fez. Lembre-se, você não é a supermulher ou o super-homem, não exagere. Não aumente as histórias nem amplie demais o escopo de suas habilidades. De novo, seja honesto, porque se tiver que fazer uma entrevista na sequência, precisará sustentar o que disse previamente.

Estude bem o programa para o qual está se candidatando

Em seu essay, você terá que explicar por que quer estudar naquela instituição de ensino, portanto, leia atentamente o currículo do programa e tudo que será oferecido a você. Quando necessário (pós-graduação) saiba nomear professores e seu interesse em suas pesquisas. Quais são os diferenciais daquela universidade e daquele curso para você? O que é oferecido aos alunos fora da sala de aula? Não copie frases do site, crie uma relação do conteúdo pesquisado com sua trajetória atual e futura. Mostre como e porque essa oportunidade vai mudar sua vida.

Quais são os seus planos para o futuro?

Depois de explicar por que quer estudar naquela universidade, é interessante dizer o que pretende fazer no futuro. Onde quer trabalhar? Pretende seguir uma carreira acadêmica (mestrado ou doutorado)? Quer fazer uma carreira no mercado internacional? Quais serão os seus próximos passos após essa formação? Lembre-se, o foco aqui devem ser seus estudos e a construção de uma carreira de sucesso no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Não associe estudar fora com emigração.

Qual será sua contribuição?

Contribuir é sinônimo de colaborar, participar, coadjuvar. As universidades querem saber o que você tem para oferecer ao programa, aos seus futuros colegas, à sociedade e à área de estudo na qual quer se especializar. Também querem saber como vai aplicar o conhecimento adquirido durante o curso e quem vai se beneficiar com isso. Pessoas com uma boa formação acadêmica e profissional podem impactar a vida de muita gente, por isso, pense no papel que terá em seu novo ambiente.

Peça a alguém para ler o seu essay

Não deixe de pedir a pelo menos duas pessoas, capazes de fazer uma leitura crítica e imparcial, para avaliarem seu essay. Analise o que elas disserem a você e, a partir daí, escolha palavras melhores para sua narrativa. Escreva seu essay com tempo para refazê-lo algumas vezes. Deixe o texto de lado descansando. Releia o que escreveu, corrija e repita o ciclo quantas vezes for necessário. Capriche no idioma, confira se está tudo certo, sem erros gramaticais ou de ortografia. Não deixe de pedir ajuda a quem domina bem o idioma utilizado.

De um modo geral, o preparo de um bom essay é feito ao longo de alguns dias, às vezes algumas semanas. Para contar parte de sua história, interesses e expectativas, tempo e reflexão serão necessários, capriche!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.