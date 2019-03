A extraordinária Xangai

A maior cidade da China, além de deslumbrante, é uma força econômica e concentra excelentes universidades que também lecionam em inglês.

Xangai, apesar de não ser a capital, é a maior cidade da China. Sua região metropolitana, bem na costa central oriental do país, acomoda mais de 24 milhões de pessoas. Xangai é a maior força econômica e comercial chinesa. Além disso, é o maior porto de cargas do mundo.

A cidade atrai turistas de todas as partes e alguns de seus pontos históricos são motivo suficiente para atravessar o mundo. Como o Bund, área do distrito de Huangpu no centro da cidade, o Templo Cidade de Deus e o centro financeiro de Pudong, distrito recente onde encontram-se a Torre Pérola Oriental, o Shanghai World Finance Center e a Jim Mao Tower.

Se você gosta de cultura e história, Xangai tem uma variedade impressionante de museus e ambientes artísticos. O 50 Moganshan Road, famoso distrito de arte contemporânea da cidade, mais conhecido como M50, é simplesmente incrível. É ali que dezenas de artistas mostram seus trabalhos em diversas galerias e exposições.

A China tem mais de 350 mil estudantes internacionais espalhados por suas universidades e cursar o ensino superior em uma de suas instituições de ensino está cada vez mais acessível. O governo tem projetos e iniciativas para aumentar o número de alunos estrangeiros. Até 2020, a intenção é receber 500 mil estudantes internacionais.

O investimento na educação transnacional também é alto. Vale explicar que educação transnacional, basicamente, significa qualquer curso ou programa de estudo de ensino superior em que os alunos estejam em um país diferente daquele em que a instituição que o oferece está localizada. A parceria que a China mantem com aproximadamente 70 países, garante o reconhecimento de suas qualificações acadêmicas e traz importantes campi de instituições de ensino renomadas. Três exemplos são as norte-americanas Harvard, Stanford e NYU – New York University. Hoje, aproximadamente 1.800 cursos acadêmicos são ministrados na língua inglesa em todo o país.

Por falar nisso, Xangai abriga alguns campi de instituições estrangeiras, como é o caso da New York University Shanghai (NYU Shanghai). A parceria entre a renomada New York University e a East China Normal University of Shanghai, oferece inúmeros cursos em inglês.

As principais universidades de Xangai são a Fudan University e a Shanghai Jiao Tong University, respectivamente na 44ª e 59ª posição no QS World University Rankings 2019. A Shanghai Jiao Tong University, inclusive, é responsável por um dos rankings de ensino superior mais renomados do mundo, o Academic Ranking of World Universities (ARWU), publicado anualmente desde 2003.

Outras instituições de ensino como Tongji, East China Normal University, Shanghai University, Donghua, Shanghai University of Finance and Economics, University of Shanghai for Science and Technology e Shanghai International Studies University, também merecem destaque.

Na China, estudantes internacionais não podem trabalhar durante os estudos. No entanto, após a conclusão do curso, quem já tem dois anos de experiência pode se inscrever para o visto de trabalho Z visa. O programa Lecione na China, também permite que professores de inglês interessados em dar aulas no país façam isso por 12 meses.

O país oferece dois tipos de vistos de estudante. O X1 é para estudos de mais 180 dias e o X2, para cursos de no máximo 180 dias. No geral, para solicitá-los, você precisa de um passaporte válido, o formulário de inscrição preenchido e a carta de admissão emitida pela universidade chinesa. No site da Embaixada Chinesa no Brasil, você encontra todas as informações sobre vistos, bolsas de estudo oferecidas pelo governo chinês e sobre peculiaridades da vida na China.

A opção mais barata de acomodação estudantil em Xangai são os dormitórios acadêmicos, também uma ótima forma de estar rodeado por outros estudantes estrangeiros. Locomover-se pela cidade é fácil. O metrô, inaugurado em 1933, tem estações em quase todos os distritos da cidade. Além disso, Xangai é um importante centro de transportes aéreo, ferroviário, rodoviário e aquático no leste da China.

Algumas redes sociais e aplicativos famosos pelo mundo como o Facebook e o WhatsApp são proibidos na China. De fato, o país é mais restritivo que outros em diversos aspectos, e é importante ficar bem atento às regras. Você precisa obedecer a todos as leis e regulamentos das universidades, para não se meter em confusões. O portal do Sistema de Admissão de Universidades e Colégios da China – CUCAS, explica algumas regras básicas para estudantes internacionais. Eu sugiro que você não vá para lá sem conhecê-las.

