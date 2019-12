A bela Paris, cidade da luz

Destino cobiçado por estudantes internacionais, Paris reúne reúne universidades renomadas, vida cultural intensa e uma diversidade que poucas cidades no mundo oferecem.

Paris, uma das cidades mais lindas do mundo. Se você não é de suspirar muito, aprenderá a suspirar em Paris. Há momentos em que você acha que está em um filme. As pontes, o rio Sena atravessando a cidade, a arquitetura, os museus e monumentos, os cafés…

Sofisticada e cosmopolita, berço da Revolução Francesa e dos protestos libertários de 1968, Paris sempre surpreende. Dos grandes boulevards às ruas estreitas repletas de restaurantes, boulangeries, livrarias, lojinhas e as mais lindas fachadas com flores. Das pequenas exposições em galerias de bairro às obras de arte abrigadas nos melhores museus que seus olhos e sua alma poderão conhecer.

Perder-se em Paris é um prazer, sempre tem uma novidade. É uma cidade para caminhar, muito. De dia e de noite, em qualquer estação do ano. E quando você cansar, sente-se em um bistrô. Para olhar o cenário e se deliciar com um café au lait ou uma taça de vinho nacional. Tudo em Paris é harmonioso, charmoso, très jolie.

Destino cobiçado por muitos estudantes internacionais e unanimemente considerado como uma experiência fantastique por aqueles que já viveram lá, Paris reúne tudo de bom de uma só vez: instituições de ensino renomadas, uma vida cultural intensa, fácil locomoção, excelente comida e uma diversidade estudantil que poucas cidades no mundo oferecem.

É verdade que Paris é cara e de moradia difícil. Mas pode ser apreciada de uma forma barata e igualmente satisfatória. É só saber viver e se divertir como os locais. Com a infinidade de oportunidades que existem é impossível não aproveitar o que a cidade oferece, mesmo dentro de um orçamento enxuto.

Com o objetivo de atrair mais de 500 mil estudantes estrangeiros, no final de 2018 o governo francês lançou o programa Bienvenue en France. No contexto da nova medida, a partir do ano letivo 2019-2020, as taxas de inscrição aplicadas aos estudantes não-europeus subiram. Para a graduação, a anuidade a ser paga passou a valer 2.770 euros e para o mestrado, 3.770 euros. As taxas para os programas de doutorado, no entanto, permanecem as mesmas, ou seja, 380 euros por ano.

Apesar disso, Paris continua sendo um lugar muito razoável em termos de valores para estudar quando comparada a outros destinos. É que na contrapartida dos aumentos, o governo francês triplicou o número de bolsas de estudo disponíveis para estudantes internacionais e muitas delas podem ser conferidas através da ferramenta Campus Bourses.

A vida estudantil também recebe uma intensa atenção do governo. O Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris – Crous, tem como missão promover a melhoria das condições de vida dos estudantes oferecendo, por exemplo, moradia e alimentação a preços muito razoáveis. Além disso, todos os anos, nos meses de setembro e outubro, o Welcome Desk Paris, é montado. Na plataforma de recepção multi-serviço e multilíngue, estudantes e pesquisadores internacionais podem realizar todos os procedimentos administrativos necessários para sua estadia.

Paris é um mundo de oportunidades para quem busca uma formação de altíssima qualidade. Várias de suas instituições de ensino estão ranqueadas entre as melhores do mundo, de acordo com o QS World University Rankings 2020. Esse é o caso da Sorbone Université, Paris Sciences et Lettres Research University – PSL, École Polytechnique -ParisTech, Sciences Po Paris, Télécom ParisTech, École des Ponts ParisTech, Université de Paris, Université Paris-Sud 11, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e da École Normale Supérieure Paris-Saclay – ENS-Paris Saclay. Vale ressaltar que o campus original da famosa Sciences Po também fica em Paris, com um sólido currículo em Ciências Humanas e Sociais.

Se você tem interesse em atividades extracurriculares como cursos e viagens criativas que misturam imersão cultural e aprendizado, vai encontrar essas oportunidades em todas essas instituições de ensino. Sim, o estudo é puxado e a dinâmica das aulas e provas bem diferente. Mas dá tempo para fazer um pouco de tudo, ou seja, estudar e se divertir.

A locomoção em Paris é muito fácil. O sistema de transporte público (metrô, trem e ônibus) é um dos mais eficientes do mundo e cobre praticamente toda a cidade. Estudantes com menos de 26 anos pagam tarifas especiais. Vale a pena ter o aplicativo da RATP, empresa responsável pelos transportes da cidade no seu celular.

Para aqueles que gostam de pedalar, a bicicleta é um meio de transporte bastante utilizado. O sistema Velib de aluguel de bicicletas, transformou a vida da cidade e hoje muitas pessoas se locomovem sobre duas rodas.

Paris também conta com várias atrações culturais gratuitas ou com preços reduzidos para estudantes. Os diversos museus, que tenho em minha lista como os melhores do mundo, merecem ser visitados. Como são muitos, reserve tempo na sua agenda, mas prometa que não vai perder a oportunidade de mergulhar na história e ver as mais importantes obras de arte criadas.

Volto a enfatizar o prazer de viver Paris ao ar livre, através dos diversos tours e caminhadas temáticas pela cidade. Shows e concertos, alguns gratuitos, acontecem nos mais diferentes lugares e são fartamente anunciados por toda parte. Assim como os espetáculos na Ópera de Paris e na Comédie Française que podem ser vistos por preços muito acessíveis. Basta chegar com uma boa antecedência para comprar os ingressos.

Então, se você gosta de cidades grandes, Paris é um destino especial. Intensa em todos os aspectos, diversa e multicultural, é generosa no número de instituições de ensino de excelência que oferecem um leque amplo de cursos e oportunidades acadêmicas.

On y vá?

