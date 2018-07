8 dicas para quem quer fazer um MBA no exterior

Preparar-se bem para fazer um MBA no exterior é fundamental. Confira estas dicas para organizar o seu plano e poder matricular-se na escola dos seus sonhos!

Cursar um MBA fora do país pode trazer inúmeros benefícios profissionais e pessoais. É que a intensa experiência deste programa vai fazer você conviver com profissionais de várias partes do mundo, ampliar sua rede de contatos e trabalhar com diferentes tipos de lideranças.

Você vai aprender a viver em uma cultura diferente, entender melhor suas origens e valores e adquirir algumas competências altamente valorizadas pelo mercado atual como flexibilidade, criatividade, trabalho em equipe, comunicação e empatia.

Para ajudar quem quer cursar um MBA no exterior, mas ainda não sabe por onde começar, Peter von Loesecke, CEO do The MBA Tour, oferece um passo a passo com oito dicas fundamentais. Confira:

1. Você tem um plano?

O primeiro passo é decidir se você realmente quer fazer um MBA e por qual motivo. O investimento é alto e você precisa ter certeza de que está indo atrás dessa pós-graduação pelas razões certas. Por isso é importante entender exatamente o que você busca: Uma mudança de carreira? Evolução dentro da sua área? Expansão da sua rede de contatos?

Depois, você deve escolher o tipo de MBA que quer cursar – um ano ou dois? Integral ou meio período? Online ou presencial?

É claro que essas escolhas vão depender do seu momento de carreira, mas tenha em mente que levar em conta sua possibilidade de sair do país, orçamento e tempo para se dedicar aos estudos, são aspectos importantes dessa empretitada.

2. Onde estudar?

Selecione o programa que melhor combina com o seu perfil e que oferece ferramentas para que você possa se desenvolver ainda mais como pessoa e como profissional. Você pode escolher um MBA no exterior, em sua própria cidade ou em outra cidade em seu país. Ao tomar essa decisão leve em conta a rede de contatos que vai formar e a relevância desse networking para seus objetivos profissionais. Se você busca uma vaga no exterior ou quer investir em empreitadas multinacionais, talvez um MBA fora do país seja a melhor escolha. Se os seus objetivos forem mais locais ou você não puder sair do seu país por algum motivo, limite sua busca a instituições regionais.

3. Pesquise incansavelmente!

Outra parte importante do processo é pesquisar bastante. Leia tudo o que puder sobre os diferentes cursos, visite os campi, converse com ex-alunos e com representantes das universidades. Colete o máximo possível de informações, aproveite as feiras de MBA que vêm ao Brasil regularmente e apresente-se às equipes das instituições de ensino para conversar e tirar todas as suas dúvidas.

4. Exames de admissão

Estude muito para poder prestar um bom GMAT ou GRE (provas de admissão requeridas para cursos de pós-graduação e MBA no mundo todo). Faça um simulado diagnóstico para entender seu nível de conhecimento e traçar uma estratégia de estudo. Em geral, são necessários seis meses de preparação. Há muito material preparatório na internet e nos sites do GMAT e do GRE. Se necessário, procure ajuda especializada. Não se esqueça dos exames de proficiência em idiomas. Seus resultados no TOEFL ou IELTS serão igualmente importantes. Afinal, para fazer um bom curso e se relacionar bem com as pessoas terá que ter um bom domínio do inglês.

5. O que os programas valorizam?

Os programas de MBA valorizam muito suas cartas de recomendação e de motivação, seu currículo, os resultados do GMAT/GRE e do TOEFL/IELTS. Quando preparar seu CV e suas cartas de motivação, destaque suas conquistas, habilidades de liderança e atividades extracurriculares. Fale de suas capacidades como pessoa e como profissional. Seu engajamento fora do ambiente de trabalho também será altamente valorizado pelos programas.

6. Perfil ideal do candidato

O perfil ideal para ser recrutado combina traços de personalidade, habilidades pessoais, desempenho acadêmico e profissional, e resultados nos exames. Os diretores de admissão procuram candidatos que mostram muita flexibilidade e capacidade de liderança dentro e fora do ambiente de trabalho.

De acordo com Satiya Witzer, diretora adjunta de admissões da UCLA, o candidato ideal tem um histórico de impacto e resultados em seus cargos anteriores e em suas comunidades. São pessoas que apresentam soluções inovadoras, eficazes e sustentáveis para diferentes tipos de problema.

Para comprovar esse histórico, é importante apresentar referências que possam falar de seu desempenho com propriedade, lembrando que, neste caso, a senioridade da referência conta menos do que o conhecimento que ela possui sobre o seu histórico.

7. Entrevista

Se você for chamado para uma entrevista, prepare-se bem para o grande dia. Esta será sua chance de causar uma ótima impressão! Muitas vezes, os candidatos de MBA não dão a devida importância à inteligência relacional. No entanto, um dos momentos cruciais do processo de candidatura é a entrevista com os diretores de admissão, onde você deve demonstrar excelente capacidade de comunicação (ao falar e ao escutar).

Contar sua história do jeito certo é algo que pode destaca-lo em meio à concorrência. Prepare-se para responder perguntas pessoais além das técnicas e procure transmitir segurança e domínio emocional. Explique claramente porque deseja cursar o MBA e como isso pode ajuda-lo em sua carreira. Não se esqueça de dizer o que você pode oferecer à instituição e aos seus colegas de turma como pessoa e como profissional!

8. Filtre suas opções

Ao receber suas aprovações, faça listas de prós e contras e converse com pessoas já formadas pelos programas. Se puder, visite as instituições. Não há nada melhor do que ver pessoalmente como o trabalho é realizado. Junte todas essas informações e escolha a instituição de ensino que melhor se encaixa com seu perfil.

