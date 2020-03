6 bolsas de estudo só para mulheres

Voltadas à todas as áreas, estas seis bolsas são oportunidades para você se desenvolver profissionalmente. Afinal, todo dia é dia.

Desde o início dos tempos, o desenvolvimento profissional das mulheres é acompanhado pela desigualdade e muita luta. Podemos perceber algumas mudanças no cenário mundial, mas ainda estamos longe do ideal.

Oferecidas anualmente, estas seis oportunidades são excelentes chances de você se aprimorar profissionalmente, vivenciando a experiência de estudar no exterior com apoio parcial ou integral. O objetivo de todas elas é que mulheres tenham acesso a todos os recursos e estejam representadas em posições de tomada de decisão em igualdade de condições com os homens. Confira!

1. International Scholarship for Women in USA 2020

Oferecidas desde 1988, pelo SheBegan Women’s Magazine, estas bolsas de estudo são para programas de pós-graduação ou pós-doc em universidades nos Estados Unidos.

Preferência será dada a mulheres engajadas profissionalmente, em ações em suas comunidades, ou como voluntárias no empoderamento de outras mulheres em suas áreas de atuação.

> As inscrições vão até o dia 20 de abril de 2020. Saiba mais AQUI.

2. FINCAD Women in Finance Scholarship

O programa é aberto a mulheres de qualquer faixa etária ou cidadania, fazendo uma pós-graduação em finanças. O objetivo é apoiar mulheres no campo das finanças e dar a elas a oportunidade de cultivar suas habilidades e conhecimentos, especialmente nas áreas de derivativos nos mercados de capitais e / ou gestão de riscos financeiros. A bolsa oferece um prêmio de 20 mil dólares para mestrado ou doutorado.

> As inscrições abrem em abril e vão até junho. Saiba mais AQUI.

3. Amelia Earhart Fellowship

Criada em 1938, em homenagem à famosa pilota, Amelia Earhart, esta bolsa é concedida anualmente a 30 mulheres que trabalham em áreas relacionadas à ciência ou engenharia aeroespacial. Mulheres de qualquer nacionalidade, com excelente histórico acadêmico, realizando pesquisa aplicada à engenharia aeroespacial ou ciências espaciais, podem se candidatar. O valor da bolsa é de $ 10 mil dólares. Candidatas devem estar matriculadas há pelo menos um ano em um programa de doutorado ou ter terminado o mestrado nas áreas de foco da Fellowship no momento em que sua inscrição for realizada.

> As inscrições para 2021 abrem em julho. Saiba mais AQUI.

4. American Association of University Women – AAUW

Bolsas para estudo ou pesquisa em tempo integral nos Estados Unidos, para mulheres que não sejam cidadãs americanas ou residentes permanentes. Interessadas devem ter um diploma de bacharelado ou de mestrado e ter se candidatado a um programa de nas instituições de estudo propostas pela AAUW no momento da inscrição. As bolsas são de 18 mil dólares para mestrado, 20 mil dólares para doutorado e 30 mil dólares para pós-doutorado. O AAUW’s International Fellowship program existe desde 1917. Desde então, mais de 3.600 mulheres de 145 países receberam esta bolsa.

> As inscrições abrem no dia 01 de agosto e vão até 15 de novembro. Saiba mais AQUI.

5. Forté MBA Fellowships

O Forté Fellows foi criado com a intenção de aumentar o número de mulheres em programas de MBA. Oferece bolsas de estudo para mulheres que cursam MBA executivo, em período integral ou em período parcial, em uma das escolas de negócios patrocinadoras do programa. Até o momento, mais de US $ 180 milhões a de dólares já foram doados a aproximadamente 8 mil bolsistas Forté.

Se você ficou interessada, candidate-se a uma das escolas participantes. Todas concedem bolsas para estudantes em período integral. Bolsas para programas executivos ou em período parcial estão disponíveis apenas em escolas selecionadas.

> Saiba mais AQUI.

6. Faculty for the Future Fellowships for Women

Lançado em 2004, pela Schlumberger Foundation, o programa concede bolsas de estudo para doutorado ou pós-doutorado a mulheres de economias em desenvolvimento e emergentes. Áreas contempladas: Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. O objetivo é abordar a lacuna de gênero nas disciplinas STEM. Assim, ao retornar aos seus países, as bolsistas se tornam líderes, agentes de mudança, criadoras de políticas públicas e modelos que inspiram outras meninas e mulheres a seguir carreiras científicas.

As bolsas podem chegar a 50 mil dólares anuais para doutorado e 40 mil para pós-doc, renováveis mediante avaliação de desempenho, recomendação de supervisores e planos de retorno ao país de origem. Interessadas devem estar matriculados, ter sido admitidas ou já ter se candidatado a uma universidade / instituto de pesquisa no exterior.

As inscrições abrem dia 05 de setembro e vão até 07 de novembro. Saiba mais AQUI.

