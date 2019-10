Evento acontece em São Paulo dia 12/11 e reúne empresas francesas e jovens profissionais que tenham estudado na França. Não perca!

Interessados em um novo desafio ou reposicionamento no mercado de trabalho, terão a oportunidade de entrar em contato com as maiores empresas francesas instaladas no Brasil durante o 5º Salão de Carreiras França-Brasil. O evento, organizado pelo Campus France Brasil, agência de promoção do ensino superior da Embaixada da França no Brasil, acontece dia 12 de novembro, no Hotel Maksoud Plaza, das 14h30 às 18h30.

O objetivo do Salão de Carreiras França-Brasil é valorizar o percurso de profissionais com facilidade para trabalhar em ambientes multiculturais, que tenham estudado na França. Na ocasião, os participantes poderão encontrar oportunidades de emprego e estágio, ampliar sua rede de contatos e acompanhar as palestras da programação (disponível no site).

No segundo trimestre de 2019, a França liderou o ranking de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, somando mais de R$ 35,6 bilhões de reais. Com mais de 800 empresas presentes no Brasil, é um dos países estrangeiros que mais geram empregos, ultrapassando a marca de 500 mil vagas.

O evento é gratuito e as vagas são limitadas. Para confirmar sua participação, é preciso criar um perfil na Rede France Alumni e inscrever-se através da plataforma.

Empresas confirmadas até o momento:

Safran Helicopter Engines

Vinci Energies

Arkema

Egis

daleGig

JCDecaux

Edenred (Ticket)

Fiabilis Consulting Brasil LTDA

>> Serviço – 5º Salão de Carreiras França-Brasil

Data: 12 de novembro de 2019

Horário: das 14h30 às 18h30

Local: Maksoud Plaza Hotel

Rua São Carlos do Pinhal, 424 – Bela Vista

> Inscrições AQUI.

