5 dicas imperdíveis de preparação para o IELTS

Confira as orientações dos especialistas do British Council para fazer bonito no IELTS, importante exame internacional de proficiência em inglês.

O IELTS, prova de proficiência em língua inglesa, é uma das exigências para quem deseja estudar, trabalhar ou morar no exterior. Reconhecido globalmente pelo rigor de resultados, o exame do British Council é aceito em mais de 10 mil instituições de 140 países. No ano passado, cerca de três milhões de estudantes fizeram o teste em várias partes do globo.

Atingir uma boa pontuação no IELTS garante parte do caminho para entrar nas mais concorridas universidades internacionais, realizar processos imigratórios e ingressar no mercado de trabalho global. Evidentemente, a preparação para um exame com este nível de exigência inclui uma rotina de dedicação e método. Por isso, especialistas do British Council, ofecerem cinco dicas importantes para que você possa chegar confiante no dia da prova:

1. Devore o material gratuito de estudo

Ao se inscrever para o IELTS com o British Council, você terá acesso ao Road to IELTS, um curso preparatório parrudo e inteiramente grátis, composto de 30 horas de aulas. São nove tutoriais, mais de 100 atividades interativas e dois simulados para cada habilidade testada (Speaking, Listening, Writing e Reading).

Além disso, o British Council também disponibiliza aplicativos para você poder praticar. A plataforma Future Learn oferece outro curso gratuito específico para o exame, o Understanding IELTS, desenvolvido pelo British Council.

2. Entenda a estrutura do exame

Mesmo quem já domina a língua inglesa deve se preparar especificamente para fazer o IELTS, conhecendo a fundo suas exigências e o tempo reservado para cada uma de suas seções.

A parte escrita do exame tem duração de 2 horas e 45 minutos e examina as habilidades de Writing, Listening e Reading. Já o Speaking é testado diretamente com o examinador, em 15 minutos, em data eventualmente diferente a da prova escrita. É fundamental conhecer o tempo reservado para cada seção e estudar usando cronômetro para fazer os simulados.

3. Crie estratégias para ganhar tempo

Durante a prova, administrar bem o tempo é o grande desafio. Pensando nisso, os cursos online desenvolvidos pelo British Council dão dicas preciosas para você ganhar tempo ao, por exemplo, ler as questões. São orientações estratégicas que só quem desenvolveu o exame consegue dar.

4. Estude mesmo quando não estiver estudando

Incorpore a língua inglesa à sua rotina. Vai ler um romance para relaxar? Leia em inglês. Vai assistir a um filme na Netflix? Crie o hábito de tirar as legendas para praticar ainda mais o Listening. Palestras em sua área de interesse e TEDs também são uma ótima forma de treinar o ouvido. Ler revistas e notícias online nos portais dos grandes jornais em língua inglesa também ajuda a ampliar o vocabulário. Faça do inglês um hábito em sua vida.

5. Vá para a prova descansado e tente relaxar

Invista pesado em sua preparação, mas no dia anterior ao exame descanse e durma cedo. No dia da prova, alimente-se bem e chegue antes do horário marcado. Lembre-se: na hora H, você não poderá fazer nada além de relaxar e mostrar que está preparado.

A gerente nacional de Avaliação do British Council, Adriana Colossio, ressalta que “o IELTS é um exame desenvolvido pelos principais acadêmicos internacionais na área de avaliação do aprendizado de línguas, e seu conteúdo reflete o que há de mais avançado em termos de técnicas de mensuração de conhecimento”. “Com o British Council, que é um dos proprietários do IELTS, o candidato, que está em um momento tão importante de sua vida acadêmica e profissional, tem a certeza e a tranquilidade de estar fazendo o teste com uma instituição internacionalmente reconhecida”, complementa.

No Brasil, o British Council aplica o IELTS em 15 cidades espalhadas pelas cinco regiões do país, em locais com infraestrutura moderna, bem localizados e que oferecem conforto e tranquilidade para o candidato, além de equipe treinada e altamente qualificada. São 48 sessões anuais, sendo que nas grandes capitais é possível agendar datas praticamente semanalmente, o ano todo.

O agendamento do IELTS é feito online, no site do British Council: www.britishcouncil.org.br.

Sobre o British Council:

O British Council é a organização internacional sem fins lucrativo do Reino Unido para relações culturais e oportunidades educacionais. Seu trabalho busca estabelecer a troca de experiências e criar laços de confiança por meio do intercâmbio de conhecimento e de ideias entre pessoas ao redor do mundo. A organização está presente em mais de 100 países e trabalha com parceiros como governos (em diversas instâncias), organizações não governamentais e iniciativa privada, em ações relacionadas à promoção da língua inglesa, cultura, artes, educação e programas sociais. Mais informações no site: www.britishcouncil.org.br

