400 bolsas para mestrado e doutorado na Rússia

Oferecidas pelo governo russo as oportunidades são integrais e contemplam 14 áreas do conhecimento. Inscrições até 10/12.

As inscrições para a quinta edição da Olimpíada Internacional Portas Abertas (Open Doors International Olympiad) estão abertas. A competição é destinada a candidatos talentosos que desejam seguir um programa de mestrado ou doutorado em qualquer universidade russa. Vencedores do Open Doors têm direito a admissão antecipada em qualquer universidade russa, com as taxas de matrícula integralmente cobertas pela Federação Russa.

Este ano, 14 áreas do conhecimento serão contempladas para programas de mestrado e doutorado em 21 universidades russas:

– Matemática e Inteligência Artificial

– Medicina Clínica e Saúde Pública

– Ciência de Dados e da Computação

– Gestão de Negócios (Business)

– Política e Estudos Internacionais

– Biologia e Biotecnologia

– Neurociência e Psicologia

– Física

– Linguística e Línguas Modernas

– Química e Ciência dos Materiais

– Economia e Econometria

– Engenharia e Tecnologia

– Ciências da Terra

– Educação

Para participar, é preciso fazer um teste em cada uma das áreas de estudo selecionadas. O objetivo é avaliar os conhecimentos preliminares dos candidatos e familiarizá-los com a interface da Olimpíada.

Interessados nos programas de mestrado devem ter uma graduação completa e os de doutorado, o título de mestre ou especialista até o dia 10 de dezembro de 2021. O envio de uma cópia do histórico escolar e diploma, certificado de proficiência na língua inglesa, carta de motivação e passaporte será necessário. Todos os documentos devem ser apresentados com traduções juramentadas para o russo ou para o inglês (idiomas oficiais da Olimpiada).

A Olimpíada é realizada em duas rodadas para os programas de mestrado e em três para os de doutorado (análoga ao doutorado). A primeira rodada é uma competição de portfólios (documentação acadêmica e profissional dos alunos), e a segunda, um desafio relacionado à solução de problemas. A terceira rodada da Olimpíada envolve a seleção de um futuro orientador de pesquisa para o programa de doutorado escolhido e uma entrevista.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do programa até 10 de dezembro de 2021. Conheça todos os detalhes da Open Doors International Olympiad AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.