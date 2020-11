3ª Feira das Universidades Israelenses acontece online

Evento gratuito acontece em 08/11 das 14h às 18h e reune representantes de algumas universidades de excelência de Israel. Inscreva-se!

Israel é conhecida como a nação empreendedora e tem algumas de suas universidades entre as 100 melhores do mundo. Para criar uma plataforma de conexão entre estudantes brasileiros que têm interesse em estudar fora do país, a III Feira das Universidades Israelenses acontecerá virtualmente no dia 08 de novembro, das 14h às 18h.

Em sua terceira edição no Brasil, o evento reunirá representantes das Universidades de excelência de Israel, entre elas: Universidade Hebraica de Jerusalém, Universidade de Haifa, Universidade de Tel Aviv, Technion – Israel Institute of Technology, IDC – Interdisciplinary Center Herzliya, Universidade Bar Ilan e Universidade Ben Gurion.

A III Feira das Universidades Israelenses é voltada a pessoas interessadas em cursos de graduação, pós-graduação, doutorados e pesquisa em Israel, em inglês ou hebraico. Os programas abrangem as mais diversas áreas do conhecimento como medicina, engenharia, ciências, humanidades, tecnologia e negócios.

Após o painel de apresentação com os representantes, haverá um bate–papo com alunos e ex–alunos brasileiros das universidades. Para fechar o evento, cada instituição de ensino terá representantes em salas virtuais, com quem os participantes poderão tirar dúvidas e conversar um pouco sobre interesses mais específicos.

>> Serviço: III Feira das Universidades Israelenses

14h – 15h10: Painel das Universidades

15h15 – 15h55: Debate com alunos brasileiros

16h – 17h: 1ª sessão de atendimento individualizado

17h – 18h: 2ª sessão de atendimento individualizado

> Inscrições AQUI.

Para mais informações entre em contato pelo e-mail carolinabiren@gmail.com.

A III Feira das Universidades Israelenses é organizada pela Universidade de Tel Aviv, Universidade de Haifa, Universidade Hebraica de Jerusalem e Technion, com apoio do Masa Israel Journey, Confederação Israelita do Brasil (Conib), Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), Associação Brasileira A Hebraica de SP, Consulado Geral de Israel em São Paulo, Agência Judaica de Intercambio Cultural e Fundação Estudar.

