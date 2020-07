11 bolsas para estudar no exterior que você não pode perder

Integrais ou parciais, as oportunidades são para graduação, mestrado, MBA e doutorado na América do Norte, Europa e China.

Se você está pensando em estudar fora em 2021 e precisa de apoio financeiro, agora é o melhor momento para começar a se preparar. Candidaturas à bolsas de estudo são competitivas e exigem muito de quem vai concorrer. Além de toda a documentação exigida, para a maioria das bolsas é preciso ter sido aceito em uma instituição de ensino. Por isso, você deve estar com tudo pronto: exames, essays, cartas de recomendação e outros documentos exigidos pela universidade ou pelo próprio programa de bolsas. Então, arregace as mangas, respire fundo e mãos à obra.

> Comissão Fulbright Brasil

Parte de uma das mais prestigiadas redes de ensino superior e pesquisa do mundo, a Fulbright oferece diversas bolsas e programas nos Estados Unidos para aprimorar a formação de estudantes e pesquisadores brasileiros. Confira os programas que ainda estão com as inscrições abertas:

– Doutorado sanduíche nos EUA

– programa Foreign Language Teaching Assistant (FLTA)

– Professor-Pesquisador visitante nos EUA

– Professor-Pesquisador junior nos EUA

– Cátedra em todas as disciplinas na UC Davis

– Cátedra na Universidade de Purdue

– Cátedra em Saúde Pública na UC San Diego

– Saúde Global na Universidade de Rutgers

– Estudos Brasileiros na Universidade do Texas Austin

– Estudos Brasileiros na Universidade de Massachusetts – Amherst

– Estudos Brasileiros na Universidade Emory

> Programa Schwarzman Scholars na Universidade de Tsinghua – China

Oferecidas anualmente, as bolsas Schwarzman Scholars foram criadas para preparar a próxima geração de líderes globais. Esta é a primeira bolsa criada para responder ao cenário geopolítico do nosso século. O programa oferece aos melhores estudantes do mundo a oportunidade de desenvolver suas habilidades de liderança e redes profissionais através de um mestrado de um ano na Universidade Tsinghua em Pequim, uma das mais prestigiadas da China.

As inscrições estão abertas até 22 de setembro. Saiba mais AQUI.

> Bolsas para pós-graduação na Universidade de Stanford

O programa Knight-Hennessy Scholars, da Universidade de Stanford, cultiva uma comunidade diversificada e multidisciplinar de líderes emergentes mundiais e os orienta a colaborar, inovar e se comunicar enquanto se preparam para enfrentar os complexos desafios que enfrentamos atualmente. As bolsas são para mestrado e doutorado em período integral em qualquer disciplina oferecida em Stanford, cobrem integralmente os custos dos cursos e incluem um auxilio para despesas pessoais e apoio para viagem.

As inscrições estão abertas até 14 de outubro de 2020. Saiba mais AQUI.

> Programa Vanier para doutorado no Canadá

Oferecido pelo governo do Canadá, o Programa Vanier 2021 busca estudantes no início do doutorado com perfil de liderança. Cerca de 166 bolsas no valor de 50 mil dólares canadenses anuais, serão concedidas pelo período de três anos nas áreas de Ciências Sociais e Humanas, Ciências Naturais, Engenharia e Saúde.

As inscrições vão até 03 de novembro. Saiba mais AQUI.

> Programa de Bolsas Chevening

Destinadas a estudantes internacionais que sonham em fazer mestrado em uma universidade no Reino Unido, as bolsas Chevening oferecem apoio integral. Para participar do processo seletivo é preciso candidatar-se a três universidades britânicas e ser aceito em um programa de ensino.

As inscrições abrem no dia 03 de setembro e encerram em 03 de novembro. Saiba mais AQUI.

> Gates Cambridge Scholarships

Oferecidas anualmente, as Gates Cambridge Scholarships são abertas a estudantes de todas as partes do mundo. Iniciativa da Fundação Bill e Melinda Gates, contemplam programas de pós-graduação em qualquer área do conhecimento, na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. As bolsas cobrem integralmente os custos dos estudos em Cambridge e oferecem um adicional anual para despesas pessoais, passagens aéreas, visto e seguro de saúde.

As inscrições abrem no início de setembro. Saiba mais AQUI.

> Bolsas Erasmus Mundus

O Erasmus Mundus Joint Master Degree – EMJMD, é um programa de estudos internacional integrado, ministrado em conjunto por um consórcio internacional de instituições de ensino superior. Você não só estuda em mais de um país como também recebe diplomas de todas as instituições participantes do programa escolhido. Para obter informações sobre como se inscrever, requisitos e prazos, entre em contato diretamente com as universidades que coordenam o curso de seu interesse.

A maioria dos consórcios exige que as inscrições sejam feitas entre outubro e janeiro, para cursos que começam no ano acadêmico seguinte. Saiba mais AQUI.

> Swedish Institute Scholarships for Global Professionals (SISGP)

Se você tem experiência em liderança e ambição de continuar se desenvolvendo profissionalmente, um mestrado com bolsa integral na Suécia é uma excelente opção. Faça sua candidatura a um programa de estudos em uma universidade sueca entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. As inscrições para as bolsas abrem em janeiro e encerram em fevereiro. Saiba mais AQUI.

> Bolsas Eiffel para mestrado e doutorado na França

Criadas pelo Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, têm por objetivo atrair os melhores estudantes internacionais para programas de mestrado e doutorado na França. O programa oferece oportunidades em áreas prioritárias de estudo a futuras lideranças dos setores público e privado internacional.

As inscrições costumam abrir no final de outubro e vão até o início de janeiro. Saiba mais AQUI.

> Bolsas para estudar na Holanda

Criado em 2012 pelo Nuffic Neso Brazil, o programa Orange Tulip Scholarship Brazil – OTS, é voltado exclusivamente a estudantes brasileiros que apresentam excelente desempenho acadêmico ao longo de suas trajetórias. São bolsas integrais ou parciais sobre o valor da anuidade que, em alguns casos, cobrem outros custos como visto e seguro de saúde. O programa abrange cursos de bacharelado, último ano da graduação, MBA e mestrado em diversas áreas de estudo, lecionados em inglês.

Você pode fazer sua candidatura para o programa Orange Tulip Scholarship Brazil a partir do dia 05 de dezembro de 2020. Saiba mais AQUI.

> Clarendon Scholarships – Universidade de Oxford

O Clarendon Scholarship Fund é um prestigiado programa da Universidade de Oxford que oferece cerca de 140 bolsas de estudo anuais a excelentes estudantes de pós-graduação. As bolsas cobrem integralmente os custos dos cursos e incluem uma generosa quantia para despesas pessoais.

Para ser considerado à bolsa Clarendon, você deve fazer a candidatura ao curso de seu interesse em Oxford até o início de janeiro. Saiba mais AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.