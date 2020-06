100 bolsas para pós-graduação na Universidade de Stanford

Atenção nova geração de lideranças globais: as inscrições para o programa Knight Hennessy Scholars 2021 estão abertas.

A Universidade de Stanford, uma das melhores do mundo, está oferecendo 100 bolsas de estudo integrais para pós-graduação. O Knight Hennessy Scholars Program se destina a todas as áreas do conhecimento.

O objetivo é formar uma nova geração de lideranças globais que, por meio de suas ações, gere impactos positivos no globo. O programa Knight-Hennessy Scholars cultiva uma comunidade diversificada e multidisciplinar de lideranças emergentes. Os bolsistas Knight-Hennessy tornam-se parte de uma rede solidária de fellows. Por meio do King Global Leadership Program, ampliam seus conhecimentos e desenvolvem novas habilidades. Além do seu curso, participam de experiências comunitárias, workshops, reuniões com líderes, viagens de estudo nacionais e internacionais e de oportunidades de desenvolvimento pessoal.

O programa busca mentes rebeldes, espíritos independentes, pensadores perspicazes e curiosos, que trazem boas ideias e novas perspectivas para velhos desafios. Trata-se de pessoas com ambições positivas, que querem mudar as coisas, estudantes para quem o sucesso é um subproduto e não um objetivo, líderes que possam impulsionar o progresso para a humanidade, determinados e focados. As evidências desses critérios seletivos serão analisadas em sua inscrição e durante o Immersion Weekend (fim de semana de imersão para os finalistas).

> Outros requisitos para candidatura:

– Ter se formado entre janeiro de 2014 e setembro de 2021. Se você ainda está na faculdade pode se candidatar desde que complete sua graduação antes de se inscrever como estudante em Stanford.

– Atender aos requisitos do(s) programa(s) de pós-graduação para os quais deseja se candidatar – ex. histórico escolar e diploma, cartas de motivação, cartas de recomendação, CV, TOEFL, GRE, GMAT, LSAT, MCAT etc.

As bolsas são para todos os programas de pós-graduação em tempo integral oferecidos pela universidade, incluindo MBA e doutorado. Incluem as mensalidades integrais (tuition), ajuda de custo mensal e despesas extras relacionadas ao seu programa.

Conheça as diretrizes de Stanford para estudantes internacionais AQUI. Confira todos os detalhes do programa Knigh-Hennessy Scholars AQUI.

As inscrições vão até 14 de outubro de 2020 e podem ser feitas AQUI. Aproveite o tempo para ir preparando seus documentos, fazer seus exames e preparar suas cartas. Lembre-se que Stanford quer conhecer bem você, saber o que já fez, quais são suas influências, ideais, esperanças e sonhos. Boa sorte!

