Fundado em 1878, o Berlitz é pioneiro e líder mundial em idiomas, comunicação, cultura e liderança. O grupo tem 500 unidades em 70 países. No Brasil, está há 103 anos e sempre em processo de inovação no modo e forma de ensinar, com plataformas exclusivas. Tem 14 escolas no país e sete mil alunos.

Oferece 43 opções de idiomas, em cursos presenciais, online, aulas ao vivo na internet ou modelos mistos, além de programas customizados. O ensino envolve também informações culturais que facilitam a comunicação em diferentes situações vividas pelo aluno e ajudam a falar com confiança. Rodízio de professores de origens diversas enriquece esse aprendizado.

O Berlitz segue o Método Berlitz®, no qual o aprendizado de um novo idioma é realizado da mesma maneira que se aprende o primeiro, naturalmente. O Berlitz tem programas e cursos ideais para crianças e jovens de todas as idades, com aulas práticas e divertidas, individuais ou em grupos de até oito alunos, sobre assuntos que ampliam horizontes e preparam os alunos para um mundo globalizado.

Para mais informações acesse o site Berlitz e a página do Berlitz no Facebook: www.facebook.com/BerlitzBrasil