Avançamos no Ensino Médio, agora é cuidar para que a pandemia não nos puxe de novo para trás!

Ontem tivemos uma boa surpresa no IDEB de 2019: um pequeno avanço no Ensino Médio em todos os Estados brasileiros. Isso é realmente uma ótima notícia depois de anos de estagnação e retrocesso nessa etapa do ensino, além de inédito. Não dá para dizer ainda que essa melhora seja consequência da reforma no Ensino Médio, homologada em 2018, mas, certamente, por conta da grande discussão em torno do tema, houve mais foco no aprendizado do aluno e isso gerou resultado. Em compensação, o avanço nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que vinha em ritmo acelerado, agora cresceu com menos vigor. O índice nesta etapa do ensino, que estava aumentando entre 0,3 e 0,4 ponto por edição, avançou 0,2 ponto este ano em relação a 2017 e chegou a 5,9. Mas isso poderia ser esperado, já que é muito mais difícil evoluir quando se atingiu um patamar mais alto. Agora, é cuidar para que os efeitos da pandemia não nos puxem novamente para trás!