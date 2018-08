A solução é o professor!

A Educação tem solução, sim. Onde ela está? Na sala de aula, tirando dúvidas, repensando estratégias, corrigindo provas e criando um vínculo único, singular, com cada um de seus alunos.

A solução da Educação é o Roberto, a Renata, o Miguel, a Cristina, o Fábio, a Paula, a Marisa e tantos outros que se empenham, diariamente, dando o melhor de si para desenvolver o máximo potencial de cada criança e cada jovem.

Pode não ser a única, mas certamente é a principal. O professor é, de longe, o elemento isolado que mais impacta o aprendizado do aluno e, portanto, sua vida futura. É na relação professor aluno que a Educação realmente acontece.

A solução para a Educação é o professor!

Portanto, se queremos realmente construir um país melhor, precisamos valorizar esses profissionais tão importantes para o país. Nós acreditamos quem um muda muitos!

Com esse intuito, o Instituto Península, braço social da minha família dedicado à melhoria do ensino no Brasil, lança a campanha #1MudaMuitos, que conta com a participação especial de Jô Soares e Luciano Huck, narradores do vídeo que será veiculado a partir de hoje na TV aberta e nas redes sociais.

Vamos impulsionar esse movimento que está pronto para acontecer!