Quem Faz

Ana Maria Diniz é empresária e graduada em Administração de Empresas, com especialização pela Harvard Business School no programa Owner & President Management. Ana Maria é conselheira da Península Participações e atualmente preside o Conselho do Instituto Península, braço social dos negócios de sua família, que desde 2010 mantém o Instituto Singularidades. A instituição atua na formação inicial e continuada de professores, com foco na prática da sala de aula, e oferece cursos de graduação em pedagogia, letras e matemática. É uma das fundadoras do movimento Todos Pela Educação, parceria público-privada que visa melhorar a qualidade da educação básica no Brasil. Ana Maria é também conselheira da Parceiros da Educação, ONG que estimula empresas e empresários a adotarem escolas públicas. Além disso, é sócia-fundadora da Sykue Bioenergya, geradora de energia renovável a partir de biomassa.