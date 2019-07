A poderosa ferramenta pedagógica

O xadrez é um jogo multifacetado. Há os que o consideram ciência, arte, e outros, um esporte. Podemos encontrar teses dizendo que é primo da matemática e da informática. Pode ser jogado por crianças, adultos e terceira idade. Na luta contra a doença de Alzheimer, é receitado por médicos. Os portadores de necessidades especiais têm nele um excelente aliado ocupacional. Já há inclusive torneios reconhecidos e promovidos pela FIDE, Federação Internacional de Xadrez. Programas sociais e terapêuticos espalham-se pelo mundo. Exemplo interessante é desenvolvido na Espanha com a aplicação do jogo nas penitenciárias. Estes são alguns aspectos que comprovam o caráter plural do “Jogo dos Reis”.

Para as crianças em idade escolar, em formação, e desenvolvendo sua cognição, o xadrez se mostra uma poderosa ferramenta pedagógica. Em estudo publicado em julho de 2018, a Fundação de Xadrez de Chicago – EUA apresenta os resultados de dezenas de investigações ao longo de cinquenta anos, no intitulado “Comparisons of chess and non-chess students in existing chess research”. Compara-se o rendimento escolar entre estudantes e não estudantes de xadrez por meio de exames de linguagem e matemática. O resultado comprova, com relevância estatística, que os enxadristas tiveram rendimento superior em cerca de 90%. De forma simples, o xadrez tem uma capacidade única de prender a atenção das crianças e ensinar-lhes o valor de pensar as suas escolhas. Não é nenhuma surpresa que aprender a se concentrar e pensar metodicamente melhore habilidades cognitivas e fortaleça o desempenho acadêmico.

A prática regular do xadrez possibilita o desenvolvimento das seguintes atitudes e habilidades:

Autocrítica

Administração do tempo (relógio de xadrez)

Capacidade de cálculo

Concentração

Coordenação motora

Criatividade

Enfrentamento do fracasso ou sucesso

Espírito de luta

Intuição

Lógica

Memória

Noção de lucro ou prejuízo

Objetividade

Organização

Planificação

Previsão

Resiliência

Sociabilidade

Tomada de decisões

Valoração

Visão espacial

O Xadrez integra a grade curricular de disciplinas do Colégio Albert Sabin desde seu primeiro ano letivo. Ao longo desses anos, 22 alunos diferentes foram campeões brasileiros em suas categorias e, em 2016, conquistamos o octacampeonato brasileiro.

Esses resultados celebram 25 anos de uma bem-sucedida história entre nosso Colégio e o esporte considerado a ginástica da mente. A dedicação de nossos alunos ao Xadrez, o empenho em pensar as melhores estratégias e a alegria com que comemoram cada conquista nos mostram que estamos no caminho certo!