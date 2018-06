Propague a felicidade e tenha um feliz ano novo!

Semana passada, numa São Paulo ainda esvaziada pelas festas e pelo clima de verão, desfrutei da incrível experiência de pegar um táxi cujo o motorista, o Sr. Everaldo de Andrade, se intitulava como “o taxista mais feliz de São Paulo”. E olha que São Paulo tem mais de 30 mil taxistas, sem contar os motoristas de aplicativos.

Infelizmente, o trecho que percorri era curto demais para uma longa conversa. Mesmo assim, me identifiquei muito com ele e com os assuntos sobre os quais conversamos. Considero-me uma pessoa bastante feliz e positiva, mas que, assim como ele me confidenciou, recebe críticas, tanto explícitas como veladas por nutrir este comportamento. Na verdade, num mundo tão marcado pela enfermidade da depressão, constantemente me pego evitando demonstrar que estou feliz de forma a não desrespeitar a tristeza alheia. Curiosamente, nunca tinha pensado nisso antes de conhecer ao Sr. Everaldo (esclareço que me sinto longe de padecer de uma chata Síndrome de Polyanna).

Pois bem, no final da corrida ele me gentilmente presenteou com um pequeno pedaço de papel e pediu-me que o lesse num ambiente tranquilo, para depois refletir sobre as frases que li por aproximadamente dois minutos. Depois de interiorizar o conteúdo eu deveria escolher uma pessoa para compartilhar o texto. Escolhi vocês. Alerto que pesquisei o texto abundantemente pela internet para encontrar um eventual autor inicial, mas aparentemente as frases listadas têm diferentes origens, sempre em tons de autoajuda.

Mesmo assim, repasso as frases coletadas pelo Sr. Everaldo, como forma de propagar mais pensamentos positivos para este início de ano. São 30 sugestões para ser mais feliz:

01 – Elogie três pessoas por dia;

02 – Assista ao nascer do Sol pelo menos uma vez ao ano;

03 – Tenha um aperto de mão firme;

04 – Olhe as pessoas nos olhos;

05 – Aprenda a tocar um instrumento musical;

06 – Cante no chuveiro;

07 – Gaste menos do que ganha;

08 – Saiba perdoar a si e aos outros;

09 – Aprenda três piadas boas, mas inocentes;

10 – Beba champanhe, sem ter motivos;

11 – Trate a todos que você conhece como gostaria de ser tratado;

12 – Doe sangue todo ano;

13 – Faça novos amigos;

14 – Saiba guardar segredos;

15 – Devolva tudo que pegar emprestado;

16 – Não adie uma alegria;

17 – Surpreenda aos que você ama com presentes inesperados;

18 – Aceite sempre uma mão estendida;

19 – Reconheça seus erros;

20 – Ande de bicicleta;

21 – Sorria! Não custa nada e não tem preço;

22 – Lembre-se dos nomes das pessoas;

23 – Pague suas contas em dia;

24 – Pare para sentir o perfume de uma flor;

25 – Não ore para pedir coisas: somente sabedoria e coragem;

26 – Dê às pessoas uma segunda chance;

27 – Não tome nenhuma medida de “cabeça quente”;

28 – Respeite todas as coisas vivas;

29 – Dê o melhor de si no seu trabalho;

30 – Jamais prive uma pessoa da esperança, pode ser a única coisa que lhe reste.

Feliz ano novo!